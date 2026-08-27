ЦСКА - ОФИ Крит НА ЖИВО: Остават броени часове до реванша в Лига Европа

Отборите на ЦСКА и ОФИ Крит се изправят един срещу друг в решителен двубой от плейофния кръг за влизане в Лига Европа. Победителят ще си осигури място в основната фаза на втория по сила европейски турнир. "Армейците" се надяват на чудо, след като загубиха с 0:3 в първия мач. Реваншът ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" в четвъртък, 27 август, с начален час 21:00 българско време. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите неговия развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: ЦСКА - ОФИ Крит

Въпреки че изостават с три гола от първия двубой, футболистите на ЦСКА ще направят всичко по-силите си да наваксат изоставането си и да се класират напред. Дни преди реванша Христо Янев получи отлични новини, тъй като всички негови играчи са на разположение. Така той ще може да избере възможно най-добрия отбор, с който да стартира в мача. Очаквайте стартовите състави на двата тима около час преди началния час в 21:00.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

Отборът на Христо Янев достигна до този етап, след като елиминира някои много класни съперници. В предните три кръга "червените" победиха Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив. Сега единствено ОФИ Крит стои на пътя на груповата фаза на Лига Европа, но задачата е още по-трудна след загубата в първия двубой.

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