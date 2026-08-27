Адам Гарсия - от ритъма на танца до "Бодигард"

Повече от три десетилетия Адам Гарсия съчетава киното, музикалния театър и танца с впечатляваща лекота. Австралийският актьор, певец и виртуозен степ танцьор пристига в София като Франк Фармър в мюзикъла "Бодигард", който гостува в зала 1 на НДК от 2 до 4 октомври.

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Широката публика познава Гарсия от филми като "Грозна като смъртта", "Убийство в Ориент експрес" и "Смърт край Нил". Истинският център на кариерата му обаче е сцената. Сред знаковите му роли са Тони Манеро в оригиналната лондонска постановка на "Треска в събота вечер", Фийеро в "Злата вещица" и Бил Калхун в "Целуни ме, Кейт". Именно театралните му превъплъщения му носят две номинации за престижната британска награда "Лорънс Оливие".

От химическото инженерство до Уест Енд

Фотограф: Paul Coltas

Професионалният път на Адам Гарсия започва с неочакван избор. Той прекъсва следването си по химическо инженерство в Университета на Сидни, за да участва в мюзикъла Hot Shoe Shuffle. Решението го отвежда до сцените на Уест Енд и поставя началото на международната му кариера. "Това е мястото, на което наистина исках да бъда!", споделя по-късно той в интервю.

Големият успех на Гарсия идва през 1998 г., когато получава ролята на Тони Манеро в премиерната лондонска версия на "Треска в събота вечер" ("Saturday Night Fever"). Мюзикълът се играе в London Palladium, а образът, направен легендарен в киното от Джон Траволта, изисква едновременно актьорска сила, вокални способности и изключителна танцова подготовка. Изпълнението носи на Гарсия първата му номинация за награда "Лорънс Оливие" – за най-добър актьор в мюзикъл през 1999 г.

А неговата версия на песента на Bee Gees "Night Fever" е издадена и като сингъл и достига №15 в британската музикална класация. Това е един от редките случаи, в които изпълнител от мюзикъл постига и самостоятелен успех в поп класациитe.

Артист с много лица

Адам Гарсия има разнообразна телевизионна кариера – от ТВ сериали до танцови формати - съдия в британското танцово състезание "Got to Dance" и австралийския "Dancing with the Stars", участие в "The Masked Dancer".

Но истинският център на кариерата му остава музикалният театър. Той принадлежи към сравнително малкия кръг артисти, които могат убедително да бъдат едновременно драматични актьори, певци и водещи танцьори. Често е сравняван с Джийн Кели - при когото танцът е естествено продължение на персонажа.

Нов прочит на Франк Фармър

Фотограф: Paul Coltas

В "Бодигард" Адам Гарсия влиза в ролята на Франк Фармър, изиграна във филма от 1992 г. от Кевин Костнър. Вместо да повтаря познатия екранен образ, Гарсия изгражда своя интерпретация на сдържания и дисциплиниран телохранител.

Този път танцът отстъпва място на драматичното присъствие, но физическата подготовка, прецизността и сценичният опит на актьора остават важна част от образа.

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Негов партньор на сцената е Сидони Смит в ролята на Рейчъл Марън, а емблематичната любовна история оживява под звуците на вечните песни като "I Will Always Love You", "I Have Nothing" и "I Wanna Dance with Somebody".

"The Bodyguard The Musical" гостува в София от 2 до 4 октомври, в зала 1 на НДК. Билети се продават мрежата на MORE.COM.