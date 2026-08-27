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Скръбна вест! Отиде си уважаван професор от Софийския университет

27 август 2026, 9:33 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Скръбна вест! Отиде си уважаван професор от Софийския университет

Отиде си уважаван професор от Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ). Тъжната новина съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

На 85-годишна възраст е починал проф. д-р Георги Стефанов Георгиев - изтъкнат учен в областта на химията на полимерите, дългогодишен преподавател и член на академичната общност на Химическия факултет, днес Факултет по химия и фармация в СУ. Опелото ще се състои на 27 август 2026 г. от 12:30 ч. в храм "Света Троица", парк "Света Троица", гр. София.

Биография и кариера

Проф. Георгиев е роден на 28 ноември 1940 г. в село Долно Сахране, община Павел баня. През 1967 г. завършва с пълно отличие специалността "Химия на полимерите, радио- и лъчева химия" в Химическия факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". В периода 1968-1971 г. е докторант в същия университет, където защитава дисертация на тема "Комплексно-радикалова хомо- и съполимеризация. Изследване с ЕПР" и придобива образователната и научна степен "доктор" в областта на химия на полимерите.

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Професионалният му път е трайно свързан със Софийския университет. От 1971 до 1976 г. проф. Георгиев завършва второ висше образование - магистратура по изчислителна математика във Факултета по математика и информатика. През 1971 г. започва работа като асистент в Химическия факултет, а през 1981 г. е избран за доцент. В периода 1983-1991 г. е заместник-декан на факултета. През 2000 г. защитава дисертация на тема "Моделиране и контрол на радикаловата полимеризация" и придобива научната степен "доктор" на химическите науки. От 2002 г. е професор в Софийския университет.

Снимка: БГНЕС

През 1984 г. проф. Георги Георгиев основава Лабораторията по водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери и я ръководи в продължение на десетилетия. Той е създател на магистърската програма "Полимери" във Факултета по химия и фармация. Преподава курсове по химия на високомолекулните съединения, полиелектролити, биополимери, математическо и компютърно моделиране на химични процеси, полимерни разтвори и гелове, макромолекулно инженерство, имобилизиране на клетки и ензими и други актуални направления на полимерната наука.

Научните интереси на проф. Георгиев обхващат химията и физикохимията на полимерите, полиелектролитите и биополимерите, моделирането на полимеризационни процеси, полимерните разтвори и хидрогеловете, биосъвместимите и биоразградими полимери, микро- и наноинкапсулирането, полимерните наноматериали и биоматериалите. Сред значимите му научни приноси са моделът на Георгиев-Зубов за алтернираща съполимеризация, обобщеният Ω-модел за комплексно-радикалова полимеризация, моделът за блокова съполимеризация с хипервалентни йодни инифертери, както и оригинални разработки в областта на полицвитерйоните и фотозимите.

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Автор е на над 320 научни публикации, цитирани повече от 650 пъти, на три учебника, пет патента и на 38 изобретения. Ръководи и участва в над 45 национални и международни научни проекта, включително като координатор на проекта на Европейската комисия PhotoNanoTech по Шестата рамкова програма. Научната му работа има и приложни резултати - внедрени технологии във фармацевтичната и хранителната промишленост, както и разработки в областта на микрокапсулирането.

Проф. Георгиев развива активно международно научно сътрудничество с университети и изследователски центрове в Германия, Великобритания, Япония, Белгия, Франция, Италия, Испания, Русия, Полша, Швеция, Гърция и САЩ. Бил е гост професор в университетите в Солфорд, Глазгоу и Сапоро и е специализирал в университетите в Саарбрюкен, Кайзерслаутерн, Дрезден и Лиеж.

Като преподавател и научен ръководител проф. Георгиев оставя трайна следа в подготовката на млади химици и изследователи. Ръководил е над 36 дипломанти и 17 докторанти. И след пенсионирането си той продължава активната си научна и преподавателска работа, отбелязват от Софийския университет.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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