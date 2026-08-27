Скръбна вест! Отиде си уважаван професор от Софийския университет

Отиде си уважаван професор от Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ). Тъжната новина съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

На 85-годишна възраст е починал проф. д-р Георги Стефанов Георгиев - изтъкнат учен в областта на химията на полимерите, дългогодишен преподавател и член на академичната общност на Химическия факултет, днес Факултет по химия и фармация в СУ. Опелото ще се състои на 27 август 2026 г. от 12:30 ч. в храм "Света Троица", парк "Света Троица", гр. София.

Биография и кариера

Проф. Георгиев е роден на 28 ноември 1940 г. в село Долно Сахране, община Павел баня. През 1967 г. завършва с пълно отличие специалността "Химия на полимерите, радио- и лъчева химия" в Химическия факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". В периода 1968-1971 г. е докторант в същия университет, където защитава дисертация на тема "Комплексно-радикалова хомо- и съполимеризация. Изследване с ЕПР" и придобива образователната и научна степен "доктор" в областта на химия на полимерите.

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Професионалният му път е трайно свързан със Софийския университет. От 1971 до 1976 г. проф. Георгиев завършва второ висше образование - магистратура по изчислителна математика във Факултета по математика и информатика. През 1971 г. започва работа като асистент в Химическия факултет, а през 1981 г. е избран за доцент. В периода 1983-1991 г. е заместник-декан на факултета. През 2000 г. защитава дисертация на тема "Моделиране и контрол на радикаловата полимеризация" и придобива научната степен "доктор" на химическите науки. От 2002 г. е професор в Софийския университет.

Снимка: БГНЕС

През 1984 г. проф. Георги Георгиев основава Лабораторията по водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери и я ръководи в продължение на десетилетия. Той е създател на магистърската програма "Полимери" във Факултета по химия и фармация. Преподава курсове по химия на високомолекулните съединения, полиелектролити, биополимери, математическо и компютърно моделиране на химични процеси, полимерни разтвори и гелове, макромолекулно инженерство, имобилизиране на клетки и ензими и други актуални направления на полимерната наука.

Научните интереси на проф. Георгиев обхващат химията и физикохимията на полимерите, полиелектролитите и биополимерите, моделирането на полимеризационни процеси, полимерните разтвори и хидрогеловете, биосъвместимите и биоразградими полимери, микро- и наноинкапсулирането, полимерните наноматериали и биоматериалите. Сред значимите му научни приноси са моделът на Георгиев-Зубов за алтернираща съполимеризация, обобщеният Ω-модел за комплексно-радикалова полимеризация, моделът за блокова съполимеризация с хипервалентни йодни инифертери, както и оригинални разработки в областта на полицвитерйоните и фотозимите.

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Автор е на над 320 научни публикации, цитирани повече от 650 пъти, на три учебника, пет патента и на 38 изобретения. Ръководи и участва в над 45 национални и международни научни проекта, включително като координатор на проекта на Европейската комисия PhotoNanoTech по Шестата рамкова програма. Научната му работа има и приложни резултати - внедрени технологии във фармацевтичната и хранителната промишленост, както и разработки в областта на микрокапсулирането.

Проф. Георгиев развива активно международно научно сътрудничество с университети и изследователски центрове в Германия, Великобритания, Япония, Белгия, Франция, Италия, Испания, Русия, Полша, Швеция, Гърция и САЩ. Бил е гост професор в университетите в Солфорд, Глазгоу и Сапоро и е специализирал в университетите в Саарбрюкен, Кайзерслаутерн, Дрезден и Лиеж.

Като преподавател и научен ръководител проф. Георгиев оставя трайна следа в подготовката на млади химици и изследователи. Ръководил е над 36 дипломанти и 17 докторанти. И след пенсионирането си той продължава активната си научна и преподавателска работа, отбелязват от Софийския университет.