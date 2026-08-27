Решението е взето: Ясно е ще има ли завод за изгаряне на боклук до София

Няма да има завод за изгаряне на боклук в Елин Пелин. Общинският съвет отхвърли идеята. Това съобщи в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. „Софийското поле няма да се замърсява“, каза той и обясни, че инсинераторът е пагубен за района, защото ще е удар по местния поминък, ще доведе до срив на инвестициите и ще доведе до риск по пътищата.

ОЩЕ: Планират огромен инсинератор за боклук на метри от София

„Това е пореден опит да се намери място за проект, който гражданите вече отхвърлиха и в София, и в Павликени. Очевидно и в Елин Пелин никой не го иска. В йерархията на управление на отпадъците на първо място стои разделното събиране, а изгарянето е най-малко препоръчителният вариант. Забавянето на депозитната система в Народното събрание е една от основните причини да продължаваме да обсъждаме подобни псевдорешения, вместо да ограничим битовите отпадъци при източника“, каза Ставрев.

Какво се предвиждаше?

Припомняме, че инвестиционното намерение за изграждане на инсталация за обработка на RDF отпадъци в землището на село Равно поле, община Елин Пелин, предвиждаше преработката и изгарянето на до 200 000 тона отпадъци годишно върху общински терен с площ от 72 декара. Проектът бе оценен на стойност между 300 и 400 млн. евро, докато регистрираният капитал на дружеството инвеститор „Он енерджи“ ЕООД бе едва 255.65 евро при нулеви приходи за 2024 г.

ОЩЕ: Скандалният проект за инсинератор в Гълъбово: съдът ще преразглежда замърсяването край защитени зони

Заводът трябваше да се изгради на площадка на 7 км от Околовръстния път на София и на едва 700 метра от жилищните сгради в квартал „Верила“ на с. Равно поле.

Заявеният капацитет от 200 000 тона годишно надхвърляше десетократно общото количество битов отпадък, генериран от общините Елин Пелин и Горна Малина, който е около 20 000 тона годишно.