Новата "война" във Формула 1: Мерцедес превърна съотборниците в съперници 10 години по-късно

Последните действия на Мерцедес спрямо Кими Антонели и Джордж Ръсел предизвикаха опасения за потенциална "война" в отбора от Формула 1. Ръсел се подчини на заповедта от бокса да пропусне по-бързия си съотборник, който караше с по-свежи гуми, да го изпревари и да заеме второто място в края на Гран при на Нидерландия. Италианецът завърши зад крайния победител в състезанието Ландо Норис, докато Ръсел задържа бързо настъпващото дуо от Ферари и зае последното място на подиума.

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Ръсел оспори решението за отборната заповед на Мерцедес по радиото, като намекна, че пропускането на Антонели може да им струва двойно класиране на подиума. След това той попита защо на Антонели е било позволено да се откъсне от него, въпреки че изглеждаше, че няма почти никакъв шанс да настигне Норис, вместо да се задържи на разстояние до една секунда пред Ръсел, за да може британецът да запази режима за изпреварване в защитата си срещу Люис Хамилтън. Шефът на "сребърните стрели" Тото Волф обясни решението като напълно нормално, като се има предвид, че Антонели беше пред Ръсел, преди да влезе в бокса по време на виртуалната кола на сигурността.

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След края на надпреварата, въпреки съмненията си, изразени по отборната радиовръзка, Ръсел запази самообладание и публично подкрепи решението от бокса. Въпреки това, напрежението в Мерцедес изглежда високо. Британецът бе сочен за основен фаворит за титлата преди началото на сезона. В първите няколко старта обаче той бе видимо засенчен от 19-годишния си съотборник и в крайна сметка се превърна във "втори пилот". Несигурната му ситуация около бъдещето до преди няколко седмици допълнително наежи обстановката.

Ръсел се надява на повторение на сезон 2025

Водещата и интервюираща в Sky Sports F1 Натали Пинкхам, в статията си за "Top Gear", счита, че ситуацията в Мерцедес със сигурност се приближава към вътрешна война в отбора. Тя подчерта, че Ръсел ще се надява на повторение на миналия сезон, когато Оскар Пиастри водеше убедително, но в крайна сметка другият пилот на Макларън - Норис, триумфира с титлата. Ето какво написа тя: "Най-накрая Джордж има конкурентоспособна кола и най-ясния си шанс за титлата досега, а Антонели е готов да му я отнеме. Това ни напомня за една от най-суровите черти на Формула 1: нищо никога не е гарантирано.

Ръсел е направил всичко както трябва. Той е проявил търпение, когато други биха се разочаровали и биха се оттеглили. Джордж взе добри решения, премина през политическото минно поле на спорта, спечели доверието на един производител и все пак се оказва изправен пред огромна и трудна битка точно в най-подходящия момент. Все пак видяхме обрат, когато миналата година Оскар Пиастри беше фаворит, а Ландо спечели титлата. Джордж ще се надява на същото. В края на краищата сезонът е дълъг."

Мерцедес отдавна се гордее с това, че позволява на пилотите си да се състезават. Тото многократно е настоявал, че няма да има пилот номер едно. Отборът научи по трудния начин как да прилага правилата за взаимодействие, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг се сблъскаха многократно по време на ожесточената си битка за титлата през 2016 година. Дали Тото ще трябва да се справи с нова вътрешна война? "Ситуацията определено се развива в тази посока."

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