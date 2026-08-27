Въпреки трагедията със 7-годишно дете в Созопол: Туристи масово влизат в бурно море

Часове след като водолази откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол, туристи продължават да влизат във водата, въпреки големите вълни и забраната за къпане. Това се случва и след края на работното време на спасителите. Именно при такива обстоятелства във вторник вечерта баща влезе в бурното море с трите си деца, а 7-годишният му син изчезна във водата.

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"Точно преди приключване на работното време идват и ни казват: Вече не е за този флаг, няма вълни. Няма и 30 минути, след като сме приключили работа, идват, обаждат ни се, още не сме влезли в квартирата и същите хора, които са го казали това, те са влезли в мъртво течение и ни се налага да влезем и да ги извадим", казва Никола Кисьов, спасител на плаж "Харманите" в ефира на БНТ.

"Ако обърнете внимание на плажа, има места, където не се виждат вълни. Това се нарича място, където има "мъртво течение". На вид лъже, че няма вълна и хората отиват там. А то там се оттича тази вълна, която идва насам и задърпва хората. Инстинктивно те вече тръгват към брега, обаче не могат, защото течението е наобратно. Получава се порив на паника, когато започват да дишат учестено, неволево аспирират вода и дотам", разкава водолазът Найден Недев.

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Спасителите казват, че се превръща в негативна тенденция летовниците да изчакват края на смяната им, за да нарушат правилата.

Попитани защо въпреки края на работното ви време вие се отзовавате на сигнали, спасителите казват, че да си спасител е призвание, не е само работа.

От началото на лятото на плаж "Харманите" са спасени 12 души след края на работното време на спасителите.