Ще има ли Роженски събор догодина?

Общите настроения са, че догодина ще има Роженски събор. Това коментират служители от хотелиерския бранш в Родопите, според които в региона усилено се говори, че през юли 2027 г. съборът на Роженските поляни, който събира стотици хиляди посетители при всяко свое издание, ще се състои.

Хора, занимаващи се с туризъм, смятат, че пропадналият път между Смолян и Пампорово няма да бъде пречка пред провеждането на събора. По думите им в момента функционира обходен маршрут през с. Сойките, който е в отлично състояние и в една немалка част е новореновиран.

Наскоро местни издания писаха, че съборът "Рожен" ще се завърне през следващата година. От организаторите фондация "Рожен – Наследство в бъдещето" коментираха пред Actualno.com, че нито могат да потвърдят, нито да отрекат новината, че през 2027 г. ще има ново издание на събора. Те подчертаха, че засега официално решение все още не е взето.

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За "Рожен"

Националният фолклорен събор на народното творчество и животновъдство "Рожен" е най-големият форум на българската традиционна култура, който се провежда на историческите роженски поляни в Родопите.

По традиция Роженският събор се провежда веднъж на всеки 4 години. Последното му издание беше през лятото на 2023 г., когато се отбелязаха 125 години от началото на роженската традиция. Тогава за 3-те дни на събора през поляните минаха над 300 000 души, а 7000 изпълнители представиха творчеството си паралелно на 4 различни сцени.

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