Станимир Георгиев: Всяка учебна година е сериозен разход, особено за семействата, които изпитват материални трудности

Фондация „КОНКОРДИЯ България“ и BILLA стартират кампанията „Направи добро, подкрепи добър ученик в нужда!“, която има за цел да подпомогне деца в неравностойно положение с учебни материали. Разговорът с г-н Станимир Георгиев, изпълнителен директор на Фондация „КОНКОРДИЯ България“, проследява начина на работа с деца, млади хора и семейства в уязвима ситуация.

- С какви проблеми се сблъскват децата, изложени на риск от бедност и социално изключване?

- Това е доста сложен въпрос. С колегите ми често коментираме, че всички проблеми в обществото се усещат още по-силно при тези деца. Ситуации като насилие над деца, отпадане от училище и социално отхвърляне се срещат най-често в тези социални групи. Надпреварваме се да посочим кой е виновен, но по-рядко търсим работещи подходи и решения. В една несигурна среда дори функционирането на семейството е по-затруднено. Именно затова трябва да се обърне внимание на средата. А ефективната подкрепа трябва да отговаря на реалните потребности на детето и семейството, и да създава възможности за трайна промяна.

- Какъв е Вашият професионален път? Разкажете за личната си ангажираност с каузата да се помага на деца в нужда.

- Завърших „Социална педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и често се шегувам, че съм един от малкото, които продължиха да работят по специалността си. Професионалният ми път започна в Центъра за временно настаняване на „КОНКОРДИЯ“. От откриването си през 2007 г. той не е затварял. Това е първата подобна услуга в България, която никога не е прекъсвала работа и не е финансово подкрепяна от държавата.

Докато работех в Центъра, поемах и нощни смени. Над 300 нощи съм прекарал там, а не със семейството си.

И до днес обикновено над 3000 души годишно прекарват нощите си при нас.

Двайсетина години след като завърших, мога да кажа, че съм щастлив. Причината е организацията, в която попаднах, и свободата, която тя дава на служителите си. Тя се изразява в това да търсиш начин да помогнеш и да намериш най-подходящата форма на подкрепа. На други места този персонален подход често липсва.

- Разкажете ни за настоящата кампания „Направи добро, подкрепи добър ученик в нужда!“, която реализирате заедно с BILLA.

- Да, точно така. Директният контакт и познаването на проблемите са ключови, за да може да се осъществи кампания, насочена към уязвими социални групи. Точно затова BILLA е наш стратегически и дългогодишен партньор. Чрез BILLA кампаниите достигат много по-лесно до хората.

Настоящата кампания „Направи добро, подкрепи добър ученик в нужда!“ има за цел да подпомогне през учебната година децата, чиито семейства нямат възможност да им осигурят необходимите учебни материали. Подкрепата в инициативата, която в момента провеждаме в магазините на BILLA, се осъществява по много лесен начин.

До 20 септември всеки желаещ може да се включи, като закупи ученически пособия – химикалки, тетрадки, помагала и други материали

– от каталога със специални оферти на BILLA „Обратно на училище“. Материалите могат да бъдат дарени в специално обозначените кошове, разположени след касовите зони във всеки магазин. Екипът на BILLA се ангажира да ги събере и да ни ги предаде. Ние от своя страна се грижим тези дарения да достигнат до нуждаещите се ученици.

За поредна година реализираме подобна кампания заедно с BILLA. За повечето семейства в България всяка учебна година е сериозен разход. Това важи с особена сила за семействата, които изпитват материални трудности.

За едно дете учебните пособия не са просто вещи. Те са част от усещането, че може да започне учебната година подготвено, спокойно и наравно с останалите.

Така то има една пречка по-малко пред посещаването на училище и може да се включат с достойнство в учебния процес.

Каква е ангажираността на обществото според Вас? Как реагира българинът на такива кампании?

- През последните години преживяваме различни турбулентни ситуации – COVID-19, природни бедствия и т.н.

Според мен един от неочакваните, но положителни резултати е развитието на култура на подкрепа в обществото ни. Нашите данни потвърждават тази тенденция. Отчитаме над 500 индивидуални дарители.

- Въпреки трудните времена, в които живеем, сме склонни да помагаме на най-уязвимите.

- Какво още може да се направи за тези социални групи?

- С една кампания няма как да разрешим изцяло проблемите на децата в нужда - стремим се да сме до тях целогодишно. Нашето разбиране е, че образованието е най-прекият път към развитие. Затова предоставяме преди всичко образователна подкрепа.

Дейността ни се развива в три основни посоки.

Не се опитваме да изместим училището. Напротив, насърчаваме децата да наваксват пропуските си в училище.

Предлагаме и развиваме спортни и артистични занимания в индивидуална и групова форма. Осъществяваме също така сериозна медиация между семействата и образователната система.

Често се случва семействата да не намират начин да обсъдят проблемите си с директора на училището или дори с учителя и децата отпадат от образователната система. Тук е нашата роля, която включва и работа с родителите. Много често трудностите в образованието са свързани с по-голям проблем в семейството. Когато условията на живот са трудни, когато например има жилищен проблем, това също рефлектира върху образованието на децата. Те не разполагат с достатъчно място за сън, храна и подготовка за следващия учебен ден. Затова призовавам хората да подкрепят тази или друга кауза. Всяко дете трябва да може да посещава спокойно училище.