В събота или неделя застудява? Времето през уикенда 12-13 септември 2026 г.

На 12 септември 2026 г. събота през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26° - 28° в Северозападна България до 32° - 34° на югоизток, в София - около 27°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя

Неделя

През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20°в североизточните райони до 26-27° в северозападните и крайните югозападни.

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