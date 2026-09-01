1 септември: България обявява война на Румъния

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1 септември 1916 година: България обявява война на Румъния

На този ден през 1916 година в хода на Първата световна война България обявява война на Румъния. Ден по-късно Първа конна дивизия, командвана от ген. Иван Колев, настъпва в Добруджа. В резултат на това Курт бунар е освободен на 2 септември по обяд. Добрич е освободен 2 дни по-късно. Балчик и Каварна са освободени на 6 септември. Тутракан е превзет на 7 септември от българските сили. На следващия ден е освободена Силистра. Мангалия е освободена на 14 септември. Следват още 4 победи за българските сили в края на октомври - на 22 октомври е освободена Кюстенджа, Меджидие на 23 октомври, Черна вода на 25 октомври, а Хърсово ден по-късно.

На 23 ноември войските на Централните сили форсират Дунав при Свищов. Те успяват да разгромят противника във Влашката равнина, съединявайки се с идващата от Трансилвания Девета армия под ръководството на Ерих фон Фалкенхайн, след което на 6 декември влизат в Букурещ. След окупацията на румънската столица кралят бяга в Яш заедно с правителството. Провинция Молдова с 1/3 от румънската предвоенна територия единствено остава под техен контрол. Руските и румънските сили са напълно изтласкани зад река Серет.

Бабадаг е освободен на 18 декември. Четири дни по-късно българската войска влиза в Тулча и Сулина. Делтата на Дунав е завзета от българските сили.

Мачин е освободен на 3 януари, а Исакча на 7 януари 1917 година. С тази победа цяла Добруджа е освободена от румънска власт. Румънските сили са в отстъпление, но оттегляйки се те не само заграбват стока, а и отвличат хиляди местни жители.

Крупните съединения между румънски, руски и сръбски сили са окончателно разгромени от българските военни сили, като последните успяват да прогонят и останалите части от тях отвъд Дунав. Отвъд Дунав е създаден устойчив фронт срещу руските сили, известен още като Добруджански или Северен фронт.

Румъния търпи тежък погром - повече от 500 000 души са убити, ранени и пленени, столицата и по-голямата част от страната са под окупация. През пролетта на 1918 години Румъния не е в състояние да продължи войната с Централните сили.

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