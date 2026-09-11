Сигурността, която се превърна в 20-годишна история на успеха

Историята на Татяна Тодорова от първия магазин на Kaufland във Варна – доказателство за стабилност, устойчиво развитие и взаимно доверие

В съвременната динамична и бързопроменяща се икономическа среда устойчивостта на работодателя и предвидимостта в кариерния път са сред най-ценните капитали за всеки професионалист. Често най-вдъхновяващите истории за дълголетие на работното място започват от фундаменталната нужда от сигурност, коректност и подкрепяща среда. Когато един работодател инвестира устойчиво в своите екипи, гарантира прозрачни условия и гради култура на взаимно уважение, професионалният ангажимент естествено се превръща в дългосрочна мисия и десетилетия споделен успех.

За Татяна Тодорова от Варна тази важна кариерна стъпка започва преди точно две десетилетия. В търсене на работодател, който гарантира сигурност и възможности за стабилно развитие, тя припознава потенциала на Kaufland България на прага на стъпването на ритейл лидера в морската столица. Откриването на първия филиал в варненския квартал „Възраждане“ дава началото на забележителен 20-годишен път. Днес, заемайки позицията ръководител на отдел „Нехранителни стоки“, тя е пример за успешна кариера, изградена върху постоянство, лидерски качества и дългогодишно доверие в колегите.

20 години по-късно най-ценни остават хората

Както във всяка дълга история, пътят на Татяна в Kaufland не е изграден само от лесни моменти. Тя по-скоро го описва с думите „труд“, „постоянство“ и цяла „палитра от емоции“. Началото е интензивно. Първият магазин на веригата в морската столица предизвиква огромен интерес, спомня си тя. Тогава Татяна започва във варненския филиал с нощни смени за зареждане, за да може всяка сутрин магазинът да е подготвен за клиентите. Спомня си, че интересът е бил толкова голям, че дори след някои от смените се налага да остане, за да помага на своите колеги.

Всъщност още в първите дни Татяна среща хора, които до днес нарича свои приятели. Още от началото тя работи рамо до рамо с колеги, с които е заедно и до днес. Поддържа връзка и с хора, които вече не са част от компанията, но са останали важни за нея. Опитът я учи, че в Kaufland „няма как да си самостоятелна единица“. Всеки помага там, където са неговите силни страни. Един с дигиталните задачи и компютрите, друг е насреща с бърз съвет по телефона. „Разчитаме много един на друг“, споделя Татяна. Казва, че тази подкрепа не остава само в рамките на един магазин, понякога за съвет звънят дори колеги от други градове.

Променящият се магазин

През тези две десетилетия Татяна вижда как се променя не само работата, но и самият магазин. Първоначалният му облик отдавна е останал в миналото, а през годините са направени редица преоборудвания, обновявания и подобрения. Зад всички тези промени тя разпознава една постоянна посока - повече удобство за клиентите.

Променя се и асортиментът в нехранителния сектор. Стоки като велосипеди и автомобилни гуми вече не са част от предложенията на ритейлъра, но на тяхно място идват нови категории, съобразени с нуждите на хората и начина, по който се променя ежедневието им. Днес в отдела клиентите могат да открият телевизори, климатици, мини хладилници и редица практични продукти за дома.

От своя опит Татяна разказва, че сред най-търсените продукти често са мопове, матраци, стълби, тенджери и възглавници. Понякога самата тя се пита как ще се продаде толкова много стока, но в края на деня щандът често е почти празен. За нея това е поредното доказателство, че практичните предложения винаги намират своите клиенти.

Да не забравяме малките жестове

Работата в магазина я среща и с предизвикателства, които често остават невидими за клиентите от другата страна. В натоварените моменти, когато хората са повече, търпението и разбирането към екипа имат голямо значение. За Татяна именно тези малки жестове правят ежедневието по-спокойно и за служителите, и за клиентите.

Случват се и ситуации, в които невниманието има съвсем практични последици. Размразени продукти например понякога се оставят на неподходящи места, дори в текстилния щанд, което означава, че стоката трябва да бъде изхвърлена. Затова ѝ се иска клиентите по-често да се поставят на мястото на екипа и да помислят как могат да помогнат с по-отговорно отношение.

След 20 години Татяна продължава да гледа на работата си с благодарност. За нея всеки ден носи различни ситуации, различни хора и нови задачи, но именно това прави работата жива. Натрупаният опит й помага да бъде спокойна, полезна и насреща както за клиентите, така и за колегите си. А най-ценната равносметка след всички тези години остава усещането за сигурност, доверие и приятелства, които превръщат работното място в нещо много повече от професионален ангажимент.