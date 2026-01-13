13 януари в историята: В опожарената Стара Загора само една оцеляла българка посреща освободителите

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

13 януари 1878 г: Окончателното освобождение на Стара Загора от турско робство

Датата 13 януари 1878 г. ще остане в историята като деня на окончателното освобождение на Стара Загора от турско робство. Още през 1877 г. в хода на Руско-турската освободителна война градът е освободен, но радостта на жителите му не трае дълго.

Девети Кавказки драгунски полк, под командването на херцог Лайхтембергски първоначално освобождава Стара Загора на 22 юли 1877 г. На 23 юли 1877 г. българските опълченци и руските войски с генералите Гурко и Столетов са тържествено посрещнати в града. Още на следващия ден е избрана привременна комисия, чийто председател е учителят, поет и общественик П. Р. Славейков.

Но радостта на старозагорци от освобождението не трае дълго. Градът е от стратегическо значение за османските сили. Това е причината Сюлейман паша да насочи 40-хилядния си корпус за повторно превземане на Стара Загора след нейното първоначално освобождване.

На 31 юли 1877 г. се състои решителната битка. Тогава при боевете при Стара Загора, Българското опълчение получава бойното си кръщение - Самарското знаме. Командирът на Трета опълченска дружина подп. Калитин загива геройски. След тежка и продължителна битка войските на предния отряд, под ръководството на генерал Гурко, се оттеглят и се насочват към защитата на Шипченския проход. Населението от града и околните села, което участва в боевете, също се оттегля, последвайки армията. Зверски избити са тези, които не успяват да напуснат града. При повторното превземане на града той е опожарен и сринат до основи. Хиляди души мирно население са зверски избити в четирите църкви. Отвлечени в робство са много млади жени и деца.

Броят на загиналите е около 14 500 българи. Освирепелите османци извършват нечувани зверства - клането и опожаряването на града оставя кървава следа в историята. В продължение на 5 месеца градът е подложен на зверски погром от османците - масово опожаряване и кланета. Избити са и жителите на околните села, потърсили спасение в града.

След превземането на Плевен на 10 декември 1877 г., въпреки лютата зима, руските войски преминават успешно старопланинските проходи, провявайки невиждан героизъм и себеотрицание. Под командването на генералите Ф. Радецки, Н. Святополк - Мирски и М. Скобелев турският лагер при Шипка-Шейново е разбит в началото на януари 1878 г. За кратък период, въпреки студа, с подкрепата на смели българи, руските войски преминават подбалканското поле, отблъсквайки успешно частите на останалата османска армия.

Повторното и вече окончателно освобождение на Стара Загора става факт на 13 януари 1878 г. Но този път при влизането си в града освободителите не са посрещнати тържествено. В опожарената и обезлюдена Стара Загора, която цели 5 месеци е била под османска власт, е оцелял само един човек. Това е Неда Черковина - единствената българка, оживяла в 5-месечния ад.

Възрожденецът Г. Димитров описва подробно нейните страдания в книгата си ,,Страданията на българите и Освобождението на България през 1877-78 година”

След Освобождението възстановяването на опожарената Стара Загора е бавно и мъчително.

