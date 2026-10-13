13 октомври: Съставено е правителството на Тодор Иванчов

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13 октомври 1899 година: Съставено е правителство начело с Тодор Иванчов

На този ден през 1899 г. у нас е съставено правителство начело с Тодор Иванчов след проведените избори в условията на измами и репресии срещу опозицията. Вотът е спечелен от Либералната партия, която получава мнозинството от депутатските мандати. На 13 октомври по нов стил, 1 октомври по стар стил, през 1899 г. Либералната партия съставя собствен кабинет. Начело на него застава Тодор Иванчов.

Стамболовистите напускат изпълнителната власт, след което преминават в опозиция. Заради обтегнатите си отношения с княза, Радославов не получава така желания от него пост на министър-председател. Той продължава да управлява "в сянка". Като правителствен ръководител, макар и в тези условия, той отново прилага своята политика на сопата, заемайки отново поста министър на вътрешните работи.

Това управление поставя началото на зависимостта на българската хазна от чужди банки. На фона на това корупцията расте и се разразяват се финансови скандали, а конституцията се нарушава системно.

Програмата за намаляване на данъците и по-добро социално осигуряване на населението се оказва пълна демагогия. Така наречената политика на сопата се прилага срещу всеки, който не одобрява управлението на правителството и му се противопоставя. Неслучайно управлението на ЛП в историята е определяно като "черкезки режим".

Последвалите митинги, събрания и бунтове на селяните са потушени с особена жестокост. В периода през 1899-1900 г. селяните от Североизточна България се вдигат на бунт. Това се случва след като в Народното събрание е внесен за обсъждане, а по-късно и приет законът за връщане на натурален десятък. Това е един от най-омразните закони за българите, останал от османското владичество. Този закон е удар за земеделците, защото ги задължава да продават продукцията си на безценица на богатите поземлени собственици. Бунтовете в Русенско, Варненско и Шуменско са потушени от армията и полицията. В резултат на това има десетки убити.

На 27 ноември 1900 г. княз Фердинанд отстранява Васил Радославов от правителството, след което на Тодор Иванчов е възложена организацията на подготовката за провеждане на нови избори. На 12 януари следващата година Тодор Иванчов се оттегля от властта заради липсата на парламентарна подкрепа.

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