15 април в историята: Спасяването на българските евреи. Честваме деня на танкиста

15 април 1943: Българските евреи са спасени

На този ден през 1943 г. българските евреи са спасени от Светия синод. Тогава преосвещените архиереи от малкия състав на Светия Синод на Българската православна църква се срещат с цар Борис III и Богдан Филов. Срещата се състои в царския дворец „Врана“. Поводът за нея е изясняване на становищата по еврейския въпрос. Архиереите имат и свой протоколчик, записващ всяка казана дума. По този начин всеки, присъстващ на срещата, носи отговорност за всяка една дума, която изрича.

Българската православна църква изразява ясното си несъгласие с расисткия принцип. Тя изразява несъгласието си срещу това, че някои раси трябва да бъдат лишени от правото си на живот, което се полага на всеки човек.

Светият Синод настоява християните от еврейски произход и въобще евреите да не бъдат лишавани от правото да живеят в страната, както и от възможността да работят и да водят нормален живот. Архиереите настояват за смекчаване на взетите решения, както и за отмяна на задължението на християните от еврейски произход да носят редом с християнския кръст и еврейска звезда.

Представителите на Светия Синод напомнят на цар Борис III Божието слово, според което с каквато мярка мери човек, с такава ще му бъде отмерено. В резултат на това царят оттегля неодобрението си към българския патриарх. Той предоставя възможността на Синода сам да разреши този въпрос.

Също така по време на срещата Царят решава да остави владиците да се споразумеят с правителството за необходимите промени в екзархийския устав. Борис III изразява категоричното си нежелание този въпрос да се свързва по някакъв начин с неговото коронясване заради републиканските му убеждения.

15 април: Ден на българския танкист

На този ден отбелязваме специален празник – Ден на българския танкист. Празникът е посветен на всички български воини, служещи в танковите войски.

Изборът на дата, на която да се чества празникът, не е случаен. Именно на 15 април през 1945 г. българската танкова бригада влиза в сражения при Драва-Соболч (Унгария), които са част от заключителния етап на Втората световна война.

По време на това сражение българските танкисти показват изключителна храброст. С подвига си на бойното боле те заслужено вписват имената си в историята на българската военна слава. В тяхна чест датата 15 април е обявена за официален професионален празник на танковите войски, включени в Българската армия.

