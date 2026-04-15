Заради стачка: "Луфтханза" отменя десетки полети от и до София

По 12 полета на германският превозвач „Луфтханза“ от и до летище „Васил Левски“ – София са отменени днес и утре заради стачка на кабинния персонал, съобщиха от летището. От тях по шест на ден са излитащи и шест кацащи. Синдикатът на кабинния персонал УФО отново призова стюардите и стюардесите на „Луфтханза“ и „Ситилайн“ да прекратят работа днес и утре. Стачката започна в 00:01 часа и трябва да продължи до малко преди полунощ утре.

Ръководителят на синдиката Йоахим Васкес Бюргер заяви, че няма по-подходящ момент за протест от планираната церемония по повод 100-годишнината от първия полет на „Луфтханза“, в която се очаква да участва германският канцлер Фридрих Мерц. По думите му това е възможност да се покаже при какви условия работят служителите и как се отразяват решенията на ръководството върху персонала.

Стачните действия се развиват на фона на поредица от протести в последните дни. В края на миналата седмица бяха отменени множество полети заради стачка на кабинния персонал, а в началото на тази седмица стачка на пилотите също доведе до сериозни нарушения в полетната програма, а всички полети на авиокомпанията от и до София бяха отменени.

Все още няма официална реакция от страна на „Луфтханза“ относно новата стачка на кабинния персонал. Преди предходните стачни действия от компанията съобщиха, че работят „с пълна сила, за да сведат до минимум последствията за пътниците“ и да осигурят изпълнението на възможно най-много полети чрез други авиокомпании от групата и партньорски превозвачи.

По данни на концерн при въведено специално разписание около една трета от полетите на кратко разстояние и около половината от тези на дълги се изпълняват по график. При дъщерната компания „Юроуингс“, където пилотският синдикат „Ферайнигунг Кокпит“ също обяви стачка, делът на изпълняваните полети е около 60%.

Синдикатът на пилотите настоява за подобряване на пенсионното осигуряване и критикува липсата на готовност за диалог от страна на ръководството. От компанията определиха исканията като „абсурдни и неизпълними“, като посочиха, че те предвиждат значително увеличаване на вече съществуващите условия.

Това е третата вълна от стачки в текущия спор, като основният конфликт е свързан с искания за по-високи пенсионни доходи.

От ръководството на „Луфтханза“ посочват, че основната компания в групата остава под натиск по отношение на разходите и конкурентоспособността. Според Нигеман звеното „Луфтханза Класик“ (Lufthansa Classic) не е достатъчно конкурентоспособно по редица маршрути и не може да си позволи допълнително увеличаване на разходите.

Синдикатът УФО и пилотската организация „Ферайнигунг Кокпит“ вече организираха стачка в средата на февруари, която предизвика масови отменени полети. В средата на март пилотите предприеха нови действия с двудневна стачка, като трудовият конфликт остава нерешен.