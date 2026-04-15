Здравен парадокс: Пари за еднакви лекарства за 500 лв и 8000 лв има, но за пълнолетните болни - не

Много хора над 18 години, които страдат от редки или от онкологични заболявания, не могат да получат безплатно лекарствените продукти, необходими за лечението им, защото едни разпоредби в закона за здравето и в една наредба не позволяват това.

За този проблем сигнализира адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

Тя коментира пропуски в нормативната уредба, които могат да бъдат класифицирани като дискриминационни. Постът й във Фейсбук идва на фона на разкритията, че болници са купували скъпоструващи лекарства за пациенти, страдащи именно от редки заболявания, на цени, разминаващи се в пъти.

Министерство на здравеопазването изнесе шокиращите данни за подозрения за сериозни злоупотреби с обществен ресурс. И докато тези пари изтичат незнайно къде чрез подобни схеми, за мнозина пълнолетни болни държавата заявява, че няма пари, с които да подпомогне лечението им.

Пари за пълнолетните болни няма

Шаркова сподели за безсилието, което я обзема, пред "тежката бюрокрация и написаното в закона - който често се пише от хора, които рядко имат връзка с реалността".

Тя заяви, че заедно с Общност Мостове водят дело за дискриминация срещу Народното събрание и срещу Министъра на здравеопазването (не конкретен министър, а административният орган министър).

"За съжаление много хора над 18 г., които страдат от редки или от онкологични заболявания, не могат да получат безплатно лекарствените продукти, необходими за лечението им, защото едни разпоредби в закона за здравето и в една наредба не позволяват това", коментира тя.

Шаркова даде и пример с пациент с белодробен карцином с метастази включително в мозъка, който има определена мутация, която може да бъде таргетирана с конкретен лекарствен продукт.

"Той обаче не е включен в позитивния лекарствен списък, а НЗОК би заплатила за него по специално предвиден ред, само ако пациентът е под 18 г. или е над 18 г., но е започнал лечението си преди да ги навърши. Този пациент (чието дело беше днес) купува сам лекарството си и плаща за него около 2000 евро месечно. От началото на лечението метастазите в мозъка са изчезнали, състоянието му е значително подобрено и той е жив благодарение на това лечение. Факт, доказан от няколко лекари, вкл. с образни изследвания", разказва тя.

По отношение на делото за дискриминация тя е изискала от НЗОК да представи заповеди, с които отказва лечение на пациенти над 18 г. по случаи, сходни с този на нейния клиент.

"И през пръстите ми се заредиха човешки съдби:

пациент на 40 години с рядка форма на левкоза, становище на лекар, че само конкретен лекарствен продукт може да й помогне и отказ... защото е на 18 г. и няма предвиден ред за плащане

пациент на 60 г. с напреднал карцином на ректума с метастази, доказателства, че конкретен лекарствен продукт е подходящ за неговите си мутации, положителен отговор на започналото лечение, отказ... защото е на 18 г. и няма предвиден ред за плащане

пациент на 43 г. с мозъчен тумор... същото

пациент на 26 г. с автоимунно заболяване и нужда от лечение с имуноглобулин... пак същото"

Шаркова споделя, че е наясно, че ресурсите са ограничени и трябва да има справедливо разпределение и че няма как всеки пациент да получи безплатно всичко, от което има нужда.

"Но може ли все пак като пишем закони и наредби да не отписваме предварително и автоматично цяла група пациенти?", попита в края на своя коментар тя.