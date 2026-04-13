13 април в историята: Почитаме паметта на хан Крум

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

13 април 814 г.: Умира хан Крум

На този ден през 814 г. умира хан Крум. В историята на България той остава като родоначалник на новата ханска династия. Политиката, която хан Крум води в началото на неговото управление, е насочена към установяване на мирни отношения с Византия. Вниманието на владетеля е насочено и към северозападните граници, които са застрашени от франките.

Хан Крум успява да унищожи държавата на аварите и да присъедини техните земи към българските територии. С това той разширява българските владения на запад. Увеличаването на българските територии предизвиква сериозно безпокойство в Цариград. През 807 г. император Никифор I Геник започва поход, по време на който неговите войски стигат до Одрин. В тази ситуация българският владетел се възползва от нарушаването на добросъседските отношения. На свой ред хан Крум предприема поход на юг, насочвайки се по долината на р. Струма, къдетто разгромява византийските войски.

Година по-късно хан Крум превзема Сердика, днешна София. Отговорът от страна на византийския император, който е притеснен от успехите му, не закъснява - с многочислената си войска той нахлува в България.

Никифор I Геник не приема предложението на хан Крум за мир и преминава старопланинските проходи. С войските си Никифор стига до столицата Плиска, разграбва съкровищата на българския владетел, опожарява града и се оттегля. Войските му опустошават българските земи, през които преминават.

През това време хан Крум успява да организира силна войска, разчитайки на помощта на аварите. Многобройната войска посреща Никофор при Върбишкия проход. На 26 юли 811 г. византийските войски търпят погром, при който загива Никифор I Геник.

По заповед на хан Крум главата на Никифор I Геник е отрязана. Няколко дни той я държи на показ, забита на кол. След това българският хан нарежда черепът на императора да бъде обкован със сребро. В чест на своята победа хан Крум пие от обкования в сребро череп на противника.

Година по-късно българският хан предприема нови действия против Византия. Но поради липса на достатъчно военна сила той предлага мир на император Михаил I Рангаве. Но Византия отказва и нейните войски потеглят на поход срещу България. На 22 юни 813 г. при Версиникия, близо до Одрин, византийците търпят погром. След славната си победа българският владетел достига до Цариград. Отново предлага мир на византийците. Но след като научава за подготовката на заговор за убийството му, той започва трескава подготовка за завладяване на Цариград. Докато се подготвя, той умира внезапно.

