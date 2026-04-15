Откритието на археолозите в Египет, което потвърждава библейската история за Моисей

В Египет археолози откриха древна работилница, която дава нови доказателства за библейската история за Мойсей (Моисей), предвождащ израилтяните през пустинята в продължение на 40 години. Според Daily Mail, изследователите са открили работилница за топене на мед, няколко древни сгради и наблюдателни точки на обекта Уади ал-Насб в Южен Синай.

В работилницата са открити пещ за топене на мед, инструменти за подготовка на суровини, глинени тигели, керамични съдове и голямо количество медна шлака. Работилницата се намира близо до древния минен район Серабит ел-Хадим, исторически известен с добива на тюркоаз и мед.

Историческото значение на работилницата се крие в демонстрацията на знанията на древните египтяни. Те притежавали напреднали умения за добив и металообработване, необходими за производството на инструменти, оръжия и занаяти.

Открити са и две сгради от пясъчник. Изследователите смятат, че тези сгради са служили като наблюдателни кули за пазачи и минни работници, но по-късно са били превърнати в съоръжения за производство на мед по време на периода на Новото царство в Египет (1550-1070 г. пр.н.е.).

Трета сграда, в южния край на Уади ал-Сур, вероятно е служила като център за контрол на минното дело и е съхранявала дървени въглища от местни дървета и пречистена глина за направата на мехове.

Това място се намира близо до райони, традиционно свързани с пустинното пътешествие на израилтяните, включително планината Синай. Според библейските вярвания, Моисей извел израилтяните от египетско робство, пътувайки през Синайската пустиня в продължение на 40 години и получавайки Десетте Божи заповеди на планината Синай. Въпреки че археолозите не са свързали пряко руините с Моисей или израилтяните, библейските учени отбелязват, че в Серабит ел-Хадим са открити протоизраилтянски надписи.

Според Библията, израилтяните са били поробени в Египет, принудени да строят градове и да работят в тежки условия. Бог избрал Моисей да се изправи срещу фараона и да поиска тяхната свобода. След като Египет бил поразен от бедствия, фараонът освободил израилтяните, които избягали през Червено море, което по чудо се разделило.

Твърди се, че Моисей е получил Десетте заповеди на планината Синай през първата година от пътуването си, като в крайна сметка е достигнал Обетованата земя, известна още като Ханаан, около 1406-1407 г. пр.н.е.

