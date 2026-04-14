Най-важните новини за деня: 14 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 април 2026 г.

ГЕОРГИ КАНДЕВ: ЕДИН МИЛИОН ЕВРО ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ И СХЕМА ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ С ВОТ

Един милион евро, предназначени за купуване на гласове са иззети към момента от МВР. Това написа в официалната си страница във Фейсбук и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев: “1 милион евро. Толкова пари са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. 1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността. И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси.

АЛИНЕЯТА КАПАН: БУХАЛКА СРЕЩУ БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ ИЛИ СИСТЕМНА СЪДЕБНА ГРЕШКА

Ако попитате AI асистента Gemini на Google „как се убива работещ бизнес в България“, ще получите като най-популярен отговор „административен и институционален натиск“. При въпрос „кое пречи на българския бизнес“ - ChatGPT поставя на първо място „бюрокрация и административна тежест“. Тъжното е, че редица примери валидират това обобщение. Едно от най-фрапиращите потвърждения на нелицеприятния за България отговор е прилагането на чл. 16, ал. (1) от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от данъчната администрация. Според адвокат Полина Ваклин това е напълно неправилно, но - за жалост - подкрепено от дългогодишна противоречива съдебна практика.

ШУМ ДО НЕБЕСАТА И ПОСЛЕ ТИХА СДЕЛКА: ПРОКУРАТУРАТА УРЕДИ ПАСКАЛ С УСЛОВНА ПРИСЪДА

Никола Николов – Паскал, който е считан за един от най-големите контрабандисти у нас, се е споразумял с прокуратурата по делото за организирана престъпна група, засегнало и Агенция „Митници“. Това става ясно от регистъра на Софийския градски съд, който е одобрил споразумението на 26 март, което означава на практика влязла в сила присъда. Новината съобщиха най-напред колеите от вестник „Сега“.

ИНФЛАЦИЯТА ЗА МАРТ НАДСКОЧИ ПРОГНОЗИТЕ: КЪДЕ ИМА НАЙ-ГОЛЯМ РЪСТ В ЦЕНИТЕ?

Месечната инфлация в България през март 2026 г. е 0,9 на сто, а годишната инфлация достига 4,1%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Така ръстът на цените се ускорява спрямо февруари, когато месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната – 3,3 процента. От началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) инфлацията възлиза на 1,9 на сто.

КРИЗАТА С ГОРИВАТА ЧУКА НА ВРАТАТА: ЕКСПЕРТ АЛАРМИРА ЗА ЕНЕРГИЕН ЛОКДАУН

Може да се стигне до енергиен локдаун. Трябва да се мисли какво да направи държавата, ако се стигне до недостиг на дизел. Тази мрачна прогноза направи енергийният експерт Боян Рашев в ефира на Нова телевизия. И очерта критичен сценарий, при който Европа и България могат да се изправят пред реална липса на горива още в края на април, ако конфликтът в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток не бъдат овладени своевременно.

НЯМА МЯСТО В ЦЕНТЪРА, СТРАННИ ПРОБЛЕМИ: ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР КАЗА КОГА ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА

До 2030 г. трябва да има Национална детска болница. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски. По думите му в момента отново държавата се сблъсква със странни проблеми по изграждането на Националната детска болница. Доц. Михаил Околийски уточни, че няма подходящ терен в центъра на София за изграждането на Националната детска болница.

"КАНДИДАТИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ОРБАН ДА ИМАТ ПРЕДВИД УНГАРСКИЯ МОДЕЛ": ГОВОРИ АННА БОДАКОВА (ВИДЕО)*

Не смятам, че Радев ще открадне протестите. Всяка дума, която Радев каже, променя неговите резултати, и то не за добро. Да беше слязъл по време на протеста, Румен Радев щеше да види европейски знамена и много ясни искания: протест за десни мерки, проевропейска позиция и край на модела “Борисов-Пеевски”.

ВЕСТНИКЪТ НА РУСКИЯ ЕЛИТ ВИЖДА РАДЕВ КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА ОРБАН

Анализирайки предстоящите избори в България, известният руски вестник "Независимая газета"* нарича Румен Радев "аналог" на Виктор Орбан, чието правителството се оказа доносник на Москва и изпълнител на поръчките на Русия на ниво ЕС. Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия. Изданието обаче продължава, че според повечето западни анализатори "българският Орбан", както го наричат, представлява същата опасност за единството на ЕС, както и унгарското.

ЗАЛОГ ЗА 35 МЛРД. ЕВРО: ЕС ПРИТИСНА БЪДЕЩИЯ ПРЕМИЕР НА УНГАРИЯ С 27 УСЛОВИЯ, ОРБАН ЗАЛАГА КАПАНИ

Европейската комисия започна „незабавни преговори“ с Петер Мадяр след неговата убедителна победа на изборите в Унгария. Неговата партия "Тиса" отстрани Виктор Орбан след 16 години управление на "Фидес", и то не само с пълно мнозинство, а и с конституционно - 138 от 199 спечелени места в парламента. Сега изпълнителният орган на ЕС настоява Мадяр да възстанови отношенията с Украйна и да започне отдавна очакваните реформи, за да се отблокират замразени средства от Европейския съюз за Будапеща в размер на 35 млрд. евро.

УКРАИНСКИ ВОЕННИ МИСИИ С РАКЕТИ, ЛЕТЕЛИ ПРЕЗ КОСМОСА И ПЛАН ЗА СВАЛЯНЕ НА "ОРЕШНИК": ПОСТИЖЕНИЯТА И ЦЕЛИТЕ НА КИЕВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Възможностите на украинския военнопромишлен комплекс растат – с производство на милиони FPV дронове годишно, с далекобойни безпилотни летателни системи, които имат обсег от 1750 километра, с ракети собствено производство и нови разработки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който говори по темата през официалния си канал в Телеграм – с примери в три публикации.

ВЕРОЯТНО ГИ ТЕСТВАТ НА ЖИВИ ХОРА: РАЗКРИТИЯ ЗА РУСКИТЕ ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ И КОЙ ГИ ПРАВИ

Хиляди хора работят в руските институти, които се занимават с разработка на биологични и химически оръжия, твърди руското опозиционно издание "Проект". Според него, те може би тестват оръжията си върху живи хора. "Проект" е издание, основано през 2018 г. от журналиста Роман Баданин - то приема името "Агентство", след като през юли 2021 г. руската прокуратура обяви "Проект" за "нежелана организация", което забрани дейността му в Русия под заплаха от наказателно преследване. Това беше първият такъв случай в Руската федерация, но впоследствие "Агентство" върна някои от разработките си под името на "Проект".

САЩ НАЧЕРТАХА "ЧЕРВЕНИТЕ ЛИНИИ" ВЪВ ВОЙНАТА, ТОПКАТА Е В ПОЛЕТО НА ИРАН

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е ясно определил "червените си линии" в преговорите с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Сега е ред Техеран да предприеме действия, съобщават агенция "Франс прес" и "Блумбърг". Той ръководеше делегацията, която се срещна с ирански представители в Пакистан през уикенда, но преговорите приключиха без постигане на сделка за прекратяване на повече от петседмичното американско-израелско нападение срещу ислямската република.

РЕЦЕПТАТА НА ТРЪМП ЗА УСКОРЕН УПАДЪК НА САЩ

Преди почти месец и половина Съединените щати и Израел отстраниха върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и оттогава въпросът кой ще представлява интересите на Иран неизменно възниква на всеки етап от продължаващата война в Близкия изток – особено сега, когато разговорите за мирно уреждане се насочиха към въпроса кой говори от името на САЩ.