"Готви се голяма сума фалшиво евро за купуване на гласове": Говори Емил Дечев

Имаме информация, че през следващите дни се подготвя голяма сума фалшиво евро за купуване на гласове. Това съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев в ефира на Нова телевизия. Той се обърна към хората и ги предупреди, че може да продадат гласа си за без пари. „Трудно ми е да кажа какъв процент са хванатите 1 млн. евро за купуване на гласове, защото ние трябва да знаем цялата подготвена сума. Тук има и фалшиво евро“, заяви още силовият министър.

Той разкри, че имат сигнали, че се правят опити да се купуват гласовете и на ученици, които за първи път ще участват на изборите. „Засега това е единичен случай, дано остане такъв. Това е изключително неприятно“, категоричен бе той.

Служебният вътрешен министър каза, че са установявани случаи на почерпка от кмета. "Всеки ден получаваме по над 100 сигнала", каза той.

"Имаме успехи на ниски нива на купения вот. За съжаление е по-трудно да се достигне до по-високите. Някои партии се открояват, а има и такива, за които няма сигнали, както и трети с единични сигнали, които се оказват понякога и непотвърдени", поясни Дечев.

Политическа провокация

Относно камиона, запушил тунел на магистрала „Хемус“, Дечев каза, че не може да твърди на 100%, дали това е умишлено. „Има данни, че е можел да излезе от тунела на собствен ход. И възникват много важни въпроси – защо шофьорът е е оставил така камиона и дори е запречил две ленти“, каза той.

Дечев обясни, че собственикът на камиона е фирма „Драма транс 95“, а неин собственик е активист на политическа партия.

„Не мога да изключа, че има политическа провокация“, каза той и добави, че целта може да е компрометиране на служебното правителство или на определени политически сили.

Шофьорът е освободен и не е с повдигнати обвинения. „Това е работа на прокуратурата“, каза Дечев.

„След като има експертиза и камионът е можел да излезе на собствен ход, какво да си мисля. Имало е и пътна помощ, която е можела да го изкара безплатно от тунела. Какви изводи да си прави човек“, каза той.