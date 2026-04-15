"Лукойл" да забави малко преработката на горивата: Енергиен експерт с редица мерки как да слезем от колите

Oсобения търговски управител в рафинерията може да въведе мерки, с които да ограничи потреблението на горивата в „Лукойл". Затова призова енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров пред БНТ. Той предложи още като мярка за ограничаване потреблението на горива - въвеждане на безплатен градски транспорт в големите градове.

Според Мартин Владимиров особеният търговски управител би могъл малко да натисне надолу маржа на „Лукойл“, както и да се координира с останалите играчи на пазара на горива за задържане цената на горивата, без да се вдига нагоре.

Според него цената на горивата все още не е достигнала своя пик. България е на дъното на цената на горивата и все още не сме видели максималните стойности, но е добре да въведем допълнителни мерки за ограничаване ползването на горива, за да няма шоково поскъпване, призова Владимиров.

Според Владимиров най-правилно е да бъдат подкрепени най-уязвимите групи от скъпата цена на горивата.

Ако се въведе таван, ще има недостиг на горива

Още: След заплахите на Тръмп, цената на суровия петрол отново е нагоре

Той предупреди, че ако се наложи таван на цената на горивата, пазарът веднага ще се счупи и ще доведе до недостиг на горива. Не трябва да се пипа ДДС и акцизът, а да се ограничи потреблението на горивата, настоя Владимиров.

„Нека да не се подвеждаме, че с надуване на балони по сектори, кризата ще ни отмине“, призова енергийният експерт.

Той добави, че ако Ормузкият проток бъде отпушен днес, което най-вероятно няма да се случи, понижение на цената на горивата може да се види най-рано през есента.

Икономистът Петър Ганев посочи, че икономическият шок върху цената на петрола ще продължи още доста дълго време. Все още няма пълно успокояване на цената на петрола, решенията ще отнемат още доста време, докато ситуацията с цената на горивата се успокоят, допълни Ганев.

Според него има охлаждане на потреблението по отношение на дизела.

Още: Още в следващите седмици ръст на цената на горивата: Енергиен експерт с мрачна прогноза