Откриха "локвите на смъртта" на мястото, където Мойсей е разделил Червено море

В Червено море учените са открили естествени смъртоносни капани на мястото, където според Библията Моисей е разделил морските води.

"Локвите на смъртта" на мястото, където Моисей е разделил Червено море

Тези капани са солни басейни, открити на 1219 метра под повърхността на залива Акаба, където водата е 10 пъти по-солена от нормалната морска вода, а липсата на кислород кара басейните да убиват или зашеметяват всяко живо същество, което попадне в тях, според проучване, съобщава Fox News.

Проучването също така предполага, че по-големи хищници дебнат близо до краищата на тези басейни, за да грабнат плячка, след като тя се поддаде на разрушителното въздействие на солената вода.

Изследователски екип, ръководен от Сам Пъркис, председател на катедрата по морски геонауки в Университета в Маями, използва специални превозни средства и дълбоководни сонди, за да изследва дълбоководните окопи между Африка и Арабския полуостров.

Учените предполагат, че тези условия наподобяват тези на ранната Земя и вярват, че именно на такова дълбоко морско място е възможно животът да се е появил за първи път.

„Според настоящото ни разбиране, животът на Земята е възникнал в дълбокото море, почти сигурно в аноксични условия“, каза Пъркис.

Проучването дори предполага, че тези така наречени „локви на смъртта“ биха могли да предоставят улики, които да помогнат в търсенето на извънземни организми. Тази уникална екосистема е една от най-екстремните среди на планетата, се казва в проучването, и че може да наподобява условията, открити в далечни „водни светове“ извън нашата слънчева система.

Тъй като много малко организми оцеляват в соленоводни басейни, седиментните слоеве остават непокътнати и съхраняват архив от минали климатични промени и геоложки събития.

„Обикновено животните разбъркват морското дъно, нарушавайки седиментите, които се натрупват там, но това не е така с тези басейни със солена вода. Тук всички седиментни слоеве на дъното на басейна остават напълно непокътнати“, казва ученият.

Той изрази надежда, че непроменените слоеве ще им позволят да изучат по-добре древните океански условия и ще им помогнат да реконструират климатичните модели и да проследят еволюцията на земните екосистеми в продължение на милиони години.

Досега океанографите са откривали подобни образувания в Средиземно море, Американския залив и Антарктическия океан, но нито едно от тях не се намира на такава дълбочина.

