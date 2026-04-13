Изборите не са за продан: Ето какво обеща премиерът пред Politico

Изборите в България не са за продан. Това заяви пред Politico служебният премиер Андрей Гюров. Гюров обеща по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на изборите, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори в рамките на последните пет години. "Това, което искаме да направим като правителство, е - за първи път - да защитим изборите, а не да ги направляваме", каза премиерът. Още: "Хората избират между гласуването и топлия обяд": Гюров попита "кой" използва лихварите и тефтерите за вересия, за да влезе в НС

Хвалби или какво направи служебната власт досега?

И се надява хората да видят, че служебното правителство ще се постарае изборите да бъдат честни и да не бъдат продадени.

Гюров като служебен премиер не пропусна да се похвали, че през последните седмици властите задържаха над 200 души, като част от национална акция срещу купуването на гласове и принудата, включително чрез програми за социална подкрепа, като помощи за отопление и топли обяди за уязвими хора.

В някои случаи местни служители, включително началници на пощенски служби, са дезинформирали избирателите, че държавните помощи идват от конкретни политически партии, каза още Андрей Гюров.

Според Гюров коалиционните правителства са се фокусирали повече върху запазването на властта, отколкото върху осъществяването на реформи по самите въпроси, за които населението е протестирало. "Тези коалиции са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло", каза служебният премиер.

Докато тези основни въпроси не бъдат разгледани, България рискува да остане в капана на цикъл на политическа нестабилност и отдръпване на избирателите, предупреди Андрей Гюров.

Той настоява, че България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи, като НАТО, и стратегически играч в областта на сигурността в Черно море.

"Не можем да чакаме "подходящия момент", когато става въпрос за сигурността", каза Гюров, като добави, че партньорството с Киев предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности и оборудване, както и инфраструктура за армията с двойно предназначение - военно и гражданско.

В заключение Гюров заяви, че правителството се стреми да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани - включително от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

