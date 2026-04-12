12 април в историята: Русия обявява война на Османската империя за освобождението на България

12 април 1877 г.: Русия обявява война на Турция за освобождението на България

На този ден през 1877 г. руският император Александър II издава манифест за обявяването на Руско-турската война за освождаването на България, която остава в историята като Руско-турската освободителна война. Тя се води между Османската империя и Русия. Борбата на българския народ за национално освобождение и изострянето на отношенията между Великите сили по Източния въпрос, както и международното движение в защита на поробените балкански народи и неуспехът на Цариградската конференция, правят избухването на войната неизбежна.

С подписването на манифест в Кишинев на 12 април 1877 г. руският император Александър II обявява започването на войната. По негово нареждане са сформирани две армии - Дунавската, която включва 554 500 души и в която участва Българското опълчение, и Кавказката армия с численост 112 600 души.

Румъния също се включва на страната на Русия с 56 000 души, а Черна гора се включва с 26 000 души. Сърбия се присъединява през декември 1877 година с 40 000 души. Дунавската армия, която е под главното командване на великия княз Николай Николаевич, сформира 3 отряда. Първият отряд е Източният, който включва около 70 000 души и е под командването на престолонаследника Александър Александрович. Вторият отряд е Западният с около 35 000 души под командването на генералите Н. Криденер и Преден. Третият отряд е командван от генерал-адютант Й. Гурко.

Начело с генерал М. И. Драгомиров на 15 юни главните сили на руската армия форсират Дунав при Свищов. Търново е освободено на 25 юни от Предния отряд, след което той предприема настъпление към Стара планина. Отрядът води тежки сражения при Стара Загора и Нова Загора съответно на 18 и 19 юли. В боевете той се сражава с части от корпуса на Сюлейман паша.

Предният отряд е разформирован на 20 юли, след което е включен в новосъздадения Южен отряд на генерал Ф. Радецки.

Западният отряд заедно с румънските войски влиза в Никопол на 4 юли. Започват решителни атаки за превземането на Плевен. Отрядът достига линията Лом - Берковица в края на август. Блокадата на Плевен започва на 1 септември и продължава до 28 ноември, когато Осман паша се предава.

Руските войски влизат победоносно в София на 23 декември. Няколко дни по-късно бележат победа над Вейсал паша в сражението при Шипка - Шейново. Общото настъпление на Дунавската армия започва на 1 януари 1878 г. Тя се сражава 3 дни при Пловдив, след което успява да отблъсне армията на Сюлейман паша. Падането на Одрин става факт на 8 януари. Османската империя е принудена да моли за мир. На 3 март 1878 г. по нов стил е подписан Санстефанският мирен договор. Той признава освобождаването на всички български земи от османско владичество.

