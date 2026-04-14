ЦИК учи пълнолетни ученици как да гласуват (СНИМКИ)

В Централата избирателна комисия (ЦИК) се проведе Ден на отворените врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, предаде БГНЕС. "Скъпи млади избиратели, за нас е огромно удоволствие, че сте проявили интерес към гласуването, към изборния процес", заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова и отбеляза, че навършилите пълнолетие учениците ще могат да гласуват за първи път, в случая за Народно събрание (НС). Колкото повече избиратели имат желание да гласуват, толкова повече ще бъде избирателната активност, добави тя и бе категорична: "Вашите гласове са важни, имат значение, както гласовете на всички български граждани."

"Много бихме се радвали, ако вашите желания са свързани с това да останете в България", каза още Нейкова.

За какво питат младите

Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева обясни как трябва да протече изборният процес.

Учениците се запознаха с образците на хартиените бюлетини, както и с машините.

Последваха и въпроси от страна на учениците. "Какво означава МИР", попита едно от момичетата, а председателят на ЦИК отговори, че това е многомандатен избирателен район.

Разяснени бяха и въпросите, свързани с преференцията за кандидат за народен представител, както и каква е разликата между пропорционален и мажоритарен вот, значението на 4-процентната бариера.

Един от учениците попита в какъв срок следва ЦИК да обяви резултатите от изборите и получи отговор, че срокът е 4-дневен срок, а в 7-дневен срок трябва да бъдат обявени имената на кандидатите, които вливат като депутати в НС.

Желаещите ученици имаха възможността да симулират гласуване на машина, като представителите на ЦИК им разясняваха стъпките по време на самия процес.

