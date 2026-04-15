"Държавата на Only fans девойките и Кобилкина в 10 клас": Бунт срещу лекции по пластична хирургия в училищата

Лекции по темата за естетичната дерматология и пластичната хирургия, които ще се проведат в 10 софийски гимназии вбесиха родители в социалните мрежи.

"Не виждам причина "естетичната" дерматология и пластичната хирургия да стават част от живота на ДЕЦА в гимназиален курс на обучение. Какво цели: да изгради комплексари, фиксирани в малките несъвършенства на външния им вид, да подскаже кой и срещу колко може да ги превърне в човек по калъп ли?! Защото, ако имаха нужда от лечение, то там нещата са ясни! Децата са лесно податливи на влияние, подобно нещо освен тъпо, е адски рисково! Стига с този комерсиализъм! Стига с тази суета!", написа в свой гневен пост във Фейсбук адвокатът по медицинско право Мария Петрова.

"Днес в 18:00 съм на родителска среща. Случващото се в българските училища буди смесени чувства у мен! Не знам дали в училищата има джендър пропаганда, не знам колко изобщо има пропаганда, но знам какво няма да допусна! Аз лично! Няма да допусна! Всяка нереализирана и объркана женка да се превръща в говорител и ролеви модел, а училището да е проводник на кинти по проекти и тъпизми", пише още тя.

Естетична асоциация ще обикаля училищата

И обяснява кое я е ядосало - съобщение на Асоциацията Пациенти на естетичната медицина, което гласи, че нейти представители ще посетят 10 училища в София, където ще говорят пред учениците в гимназиален етап.

"Старт на кампанията "Лицето не е чернова" на Асоциация Пациенти на естетичната медицина. Стартираме с 10 гимназии в София в тази и следващата учебна година. Кампанията е насочена към ученици в гимназиалните класове. Причината е, че естетичната дерматология и пластичната хирургия все по-често стават част от техния живот. Изключително важно е младите хора да вземат осъзнати и информирани решения", гласи съобщението на асоциацията.

Петрова определя идеята иронично като "гениална" и пита дали хората зад тази асоциация "умишлено са махнали от името си "пострадали" или са го забрави".

"Хайде, да не ги тикаме във фунията на джуки и ботокс от 16-17-годишни"

Тя е категорична, че няма причина "естетичната" дерматология и пластичната хирургия да стават част от живота на деца в гимназиален курс на обучение.

Петрова пита каква образователна стойност биха имали подобни лекции, освен че биха били "скрита реклама".

"Моля Ви, пощадете децата! И без друго ги заливаме с пошлост, и без друго немалко родители са абдикирали от родителката си функция и отговорност, хайде, да не ги тикаме във фунията на джуки, ботокс и каквото още там… от 16-17 годишни!", призова тя.

"Тая държава само с Only fans девойки не може да просперира и да се развива! Стига! Да, информираните решения и избори са много важни, но в гимназиите е пълно с деца, непълнолетни, които юридически не са овластени да ги вземат такива решения, а е много нечестно да им се създава илюзия за нещо, преди да могат да поемат отговорност за резултатите от това!", продължава Петрова.

Тя призова иронично да бъде допусната и "г-жа Кобилкина в десети клас, сигурна съм, че има с какво да им привлече вниманието и ще си захлеби абонати за доста време напред, тя поне може да им обясни това-онова".

"За младежите да вкараме Тихомир-Мелиса, Гошо Пептида и онзи специализант с боцкането да им говорят за осъзнания избор да се боцкаш или не… да зобиш или не!? Великденски да вкараме онази с йони яйцата, да обясни за информирания избор да отидеш или да не отидеш на профилактичен преглед при гинеколог?! Да вкараме и онзи чалга певец с вафлите и онази с енергийната напитка на прах, да разкажат за информираните си избори", продължи Мария Петрова.

Всички институции ще бъдат сигнализирани

Тя обави, че още днес при първа възможност ще напише гневно писмо до Столична община, за да попита "кои са тия 10 гимназии и знаят ли майките на децата от тях какво ги очаква".

Петрова планира да сигнализира и Инспектората, Омбудсмана и Агенцията за закрила на детето. "Като според правомощията им ще питам всеки от тях какво мисли за кампания за ограмотяване по "естетична дерматология" и пластична хиригия и информираните решения".

"Мисля да попитам Министерство на образованието — от кога това е допустимо?! Мисля да попитам Министерство на здравеопазването, БЛС и още някои от кога произведохме "специалност естетична дерматология", кой и къде я преподава?! Няма да питам от кога непълнолетните са таргет, защото знам, че когато целта не е да оздравиш или подобриш, а да вземеш едни пари, другото е без значение!", категорична е Петрова.

"Научете децата си да се обичат, обичайте ги и вие, показвайте им грижа, внимание, отделете им време, наблегнете на образованието, не на опаковката!", призова тя.

"Направете кампания за вредата от вейповете, научете ги да спортуват и да се хранят правилно, да приемат недостатъците си, да знаят, че всяка възраст носи изменения, част от които могат да носят дискомфорт… Въведете здравно образование в училищата! Не ги учете къде било регламентирано и къде не да се бодат и правят аборти… научете ги как да не стигат до там без нужда!", допълни още тя.