Цените направо избухват нагоре, не бих казал, че се увеличават

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на bTV Богомил Грозев - те бяха казани като заключение след разговор с главния икономист на КНСБ Любослав Костов.

Знакови думи на Костов, докато изброяваше кое колко е поскъпнало - той не може да даде обяснение защо например сиренето е поскъпнало толкова от началото на годината.

По отношение на инфлацията в България - лидерът на ПП Асен Василев даде обяснение, което вече е давал. Специално обаче що се отнася до тока, редно е да припомним - години наред цената не беше пипана и то главно по времето на управленията на Бойко Борисов, когато експерти предупреждаваха, че заради това накрая ще се наложи шоково поскъпване. А темата за либерализацията на енергийния пазар и дали тя е като в Европа е още по-болезнена, но все така се избягва - ОЩЕ: Петиция за цената на тока на ПП-ДБ е популистка: Цените на тока у нас са сред най-ниските в ЕС