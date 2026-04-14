Майка на две деца се нуждае от помощ, за да живее

Майка на две деца се бори с тежко заболяване. Иванка Брайкова има нужда от подкрепа, за да продължи лечението си в Турция.

Ето и разказа на Ваня:

Здравейте, скъпи дарители!

Казвам се Иванка - мила съпруга и майка на две прекрасни деца, които ще видите на снимките.

Преди няколко месеца получих страшната диагноза - рак на гърдата с метастази. Животът на мен и семейството ни се преобърна... В Турция лекарите ми дават надежда за живот и възможност за лечение, което може би ще спаси живота ми.

За съжаление цената е непосилно висока за нашето семейство и нямаме възможност да съберем средствата сами. Мечтая отново да бъда здрава, да се усмихвам и да прекарвам дните си както преди - със семейството.

Моля всеки, който има възможност да ми помогне, да ми даде шанс да се преборя с рака и да остана със семейството си.

За мен всяко дарение и всяка подкрепа са крачка към моето лечение. От сърце аз и семейството ми благодарим на всички, които ще се включат и ни подадат ръка в този труден момент.

Всеки, който има възможност и желание, може да помогне през платформата на Фондация Павел Андреев тук.