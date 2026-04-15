Войната в Украйна:

"Разликата е от Луната до Земята": Дечев обясни за пътуването до Гърция с Теодора Георгиева

15 април 2026, 9:07 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев призна в ефира на Нова телевизия, че е бил заедно с временно отстранения европрокурор Теодора Георгиева в Гърция. Това било през 2017 г., когато тя е била съдия в Административния съд в София. "Тогава ние бяхме група от 12 души - тя с нейни приятелки и аз с мои участвахме в плаване. Тогава Георгиева не е била европрокурор, нито някой от нас е знаел за казуса „Осемте джуджета", поясни той.

Дечев беше категоричен, че заради това било много различно от пътуването на районната прокурорка на София Емилия Русинова в автомобил на съдебния лобист Петър Петров-Еврото. "Разликата е от Лунада до Земята", каза той.

"Съдиите в София се познаваме поименно, не сме толкова голяма общност. Не съм личен приятел с Теодора Георгиева, след 2020 г., когато е избрана за европрокурор не сме се чували или виждали", каза Дечев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че Дечев изнесе информация, че градската прокурорка на София Емилия Русинова многократно е минавала държавните граници със съседни държави, с два автомобила с различни лица, включително и Петьо Петров - известен като аферист в съдебната система, под прякора Петьо Еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Петьо Петров Петьо Еврото Емилия Русинова Емил Дечев съдия Теодора Георгиева
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес