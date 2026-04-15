"Разликата е от Луната до Земята": Дечев обясни за пътуването до Гърция с Теодора Георгиева

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев призна в ефира на Нова телевизия, че е бил заедно с временно отстранения европрокурор Теодора Георгиева в Гърция. Това било през 2017 г., когато тя е била съдия в Административния съд в София. "Тогава ние бяхме група от 12 души - тя с нейни приятелки и аз с мои участвахме в плаване. Тогава Георгиева не е била европрокурор, нито някой от нас е знаел за казуса „Осемте джуджета", поясни той.

Дечев беше категоричен, че заради това било много различно от пътуването на районната прокурорка на София Емилия Русинова в автомобил на съдебния лобист Петър Петров-Еврото. "Разликата е от Лунада до Земята", каза той.

"Съдиите в София се познаваме поименно, не сме толкова голяма общност. Не съм личен приятел с Теодора Георгиева, след 2020 г., когато е избрана за европрокурор не сме се чували или виждали", каза Дечев.

Припомняме, че Дечев изнесе информация, че градската прокурорка на София Емилия Русинова многократно е минавала държавните граници със съседни държави, с два автомобила с различни лица, включително и Петьо Петров - известен като аферист в съдебната система, под прякора Петьо Еврото.