"Европа е избор": Българският премиер поздрави Мадяр за победата в Унгария

Българският служебен министър-председател Андрей Гюров е поздравил днес Петер Мадяр за изборния резултат в Унгария, става ясно от публикация на премиера в социалната мрежа "Фейсбук". Той е поздравил и гражданите на Унгария, които според него са заявили волята си с рекордна активност и са показали на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини, а непреклонният глас на хората, който казва: "Тук сме, грижа ни е".

"Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват", пише още Гюров.

"Европа е избор"

В контекста на унгарските измбори Гюров отчете, че Европа не е география и финансови фондове, а избор.

"Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството", посочва Гюров.

Паралел с България

"Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България. Служебното правителство полага всички усилия изборите да бъдат честни, по правилата и всеки глас да бъде защитен. Но голямата сила е у гражданите. Високата избирателна активност ще бъде най-голямата победа за демокрацията", казва още Гюров.