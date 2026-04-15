Европа го обича: Азис стигна до шведските телевизии (ВИДЕО)

Скандинавските страни са нетипично място, на което може да се чуе български поп фолк. Популярността на краля на жанра у нас обаче явно е нараснала дотолкова, че вече и северните народи знаят за него.

Това е изводът от изненадващо "включване" на Азис по една от най-големите шведски телевизии. SVT1 е най-старият телевизионен канал на едноименната медийна компания, чието покритие обхваща освен Швеция, и някои части на Дания, Норвегия и Финландия.

Именно пред тази голяма скандинавска аудитория прозвуча песен на Азис.

В социалните мрежи се разпространяват кадри от предаването Sverige Live, на което се вижда как част от водещите правят упражнения за тонус. Най-изненадващото в случая е моментът, когато за фон тръгва международният хит на Азис "Сен Тропе". Всички участници в тренировката подхождат с особен ентусиазъм към музиката.

Sverige Live е шведска телевизионна програма, която се излъчва между 16:00 и 19:30 часа всеки делничен ден и между 18:15 и 19:30 часа в събота по SVT1. По отношение на съдържанието, програмата се фокусира върху начина на живот, актуалните събития и културата.

