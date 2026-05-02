2 май в историята: Умира княз Борис І. Перущица пада по време на Априлското въстание

2 май 907 г.: Умира княз Борис І

На този ден през 907 година умира княз Борис І - покръстителят на българите. Прeписка в сборника “Словата срещу арианите" на Анастасий Александрийски, който е преведен от Константин Преславски и преписан от Тудор Доксов, племенник на покойния владетел, отбелязва датата на смъртта му.

Княз Борис І остава в историята като покръстителя - той приобщава българите към християнството и покровителства книжовното дело на светите братя Кирил и Методий.

По време на управлението си княз Борис І се заема с организацията, свързана с изграждането на българската църковна йерархия. Той създава условия за развитие и разпространение на делото на славянските първоучители св. св. Кирил и Методий и техните ученици. Благодарение на това България се превръща в третия духовен център в средновековна Европа, след Константинопол и Рим.

Канонизирането на княз Борис І от Българската, Византийската и Римската църква е най-високата оценка за неговата личност и делото му като владетел. На 2 май православната църква почита паметта му като светец.

2 май 1876 г.: Перущица пада по време на Априлското въстание

На този ден през 1876 година, в хода на Априлското въстание, Перущица пада. Тогава два табора войска с артилерия под командването на Решид паша влизат в града, който е един от върховете на Априлската епопея.

Перущенци отвръщат с огън на предложението на османците да се предадат и докрай не се предават. Рамо до рамо жени и мъже се сражават срещу поробителя. Първоначално османците дават много жертви. Затова Решид паша е принуден да поиска подкрепление. Под негово командване започва безмилостен обстрел на въстаниците. Той получава подкрепление от още три бюлюка, както и от няколко башибозушки отряда.

На 30 април е атакувана черквата "Св. Атанас". Българите се укриват в храм "Св. Архангел". До сетния си дъх перущенци отбраняват храма и училището. На 30 април загива командирът на въстаниците Петър Бонев.

На 2 май 1876 г. Перущица пада окончателно, след което е разграбена и изпепелена.

