Никола Цолов преди рестарта в Маями: От екрана на Формула 1 до реалната битка за лидерството

01 май 2026, 14:38 часа 427 прочитания 0 коментара
Никола Цолов преди рестарта в Маями: От екрана на Формула 1 до реалната битка за лидерството

Голямата българска надежда в автомобилните спортове Никола Цолов стартира днес участието си в Гран При на Маями, където ще се бори да защити лидерската си позиция във временното класиране на Формула 2. Той призна, че поради извънредното включване на трасето в календара не познава достатъчно добре пистата, но с екипа му са направили всичко необходимо за добрата му подготовка.

Цолов влиза в битката на непозната писта като лидер

"Ще бъде много интересна квалификацията. Има много бързи завои, бавни завои. От прегледа на трасето стана ясно, че има сложни участъци. Все пак е писта, която не познаваме добре, никой от нас не познава. Гледах състезание от Формула 1, за да се запозная", сподели Цолов пред NOVA.

Никола Цолов

"Беше интересен процес да научавам пистата. Надявам се да сме свършили добра работа, както беше в Австралия и да сме бързи още от първата тренировка", каза още той.

Първата тренировка ще се проведе този следобед, а квалификацията ще бъде по-късно тази вечер. Спринтът, състоящ се от 23 обиколки, ще се проведе утре, а в неделя ще бъде основното състезание. 

Жанина Колева
Жанина Колева
