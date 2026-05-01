Една случайна среща, която подари шампионка на България: Пътят на Ива Ереминова към върха

Понякога най-големите спортни съдби се решават не в басейна, а на тротоара пред залата. Преди години малката Ива Ереминова е насочена към залата по спортна гимнастика, готова да следва пътя на акробатиката. Една случайна среща с треньор по скокове във вода обаче променя всичко. Вместо върху килима, тя избира да полети към басейна. Днес това момиче е най-ярката надежда на България в един от най-трудните и красиви спортове.

Ива Ереминова със сребърен медал на престижен международен турнир в Берген

Последният успех на Ива дойде само преди броени дни под светлините на международния турнир в Берген, Норвегия. В дисциплината еднометров трамплин българката демонстрира онова, което я отличава от останалите - желязна концентрация и перфектен вход във водата.

Със стабилна и уверена програма тя събра 343,90 точки, които ѝ донесоха сребърното отличие. Пред нея се класира единствено представителката на Франция Амели Бейо, а Ива успя да остави зад гърба си силната шведска школа в лицето на Зои Люндин.

Още: "Предателство": Украинска шампионка ще се състезава за Русия

Името Ереминова вече се произнася с респект в европейските басейни. Само преди година Ива направи истински фурор на Балканиадата във Варна, където стана абсолютна шампионка, помитайки конкуренцията със златни медали във всички дисциплини - трамплин (1 м и 3 м) и кула.

Спортът е заложен в ДНК-то на семейството на Ива. Тя и нейният брат, Цветомир Ереминов, са тандемът, който върна България на картата на световните скокове във вода. Докато Цветомир влезе в историята като първият ни представител на Световно първенство при мъжете от три десетилетия насам, Ива доказва, че бъдещето при жените е не по-малко обещаващо. Двамата вече записаха престижно класиране в Топ 8 на Европа в синхронните скокове.

Още: Едва на 17, а вече с три олимпийски титли: Китайката, чиято мотивация е болната ѝ майка

Под ръководството на Георги Чобанов в клуб "Витоша", Ива не спира да надгражда. Преди броени седмици тя доминира и на откритото първенство на Австрия, превръщайки се в абсолютна шампионка на Виена.

Успехът в Берген е само поредното доказателство, че за момичето, което някога случайно е заменило гимнастическата зала с басейна, граници няма. Ива Ереминова вече не просто скача във водата - тя се прицелва право в световния елит.