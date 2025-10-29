Любопитно:

Българският поет, загубил окото си при Дойран и убит при "справка" в полицията

29 октомври 2025, 19:25 часа 435 прочитания 0 коментара
Българският поет, загубил окото си при Дойран и убит при "справка" в полицията

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Георги Милев Касабов – Гео Милев (1895–1925) е български поет, преводач, критик и издател, водещ представител на експресионизма у нас; автор на поемата "Септември". Негова дъщеря е поетесата Леда Милева. Убит е от полицията през 1925 г. и едва 29 години по-късно предполагаемите му останки са идентифицирани в масов гроб в София.

Още: Неподражаемият художник, чиито картини разпознава всеки българин

Кратки биографични данни

Учи в Старозагорската гимназия, по-късно следва романска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Продължава образованието си в Лайпциг, където записва философия и театрознание; от периода си там написва и публикува "Литературно-художествени писма от Германия". Пребивава и в Лондон през 1914 г., където се запознава с белгийския поет Емил Верхарн.

Мобилизиран е през Първата световна война и като старши подофицер е изпратен на позиция при Дойран, където е в разузнавателния отряд. На 29 април 1917 г. неговият пост е открит от англичаните и подложен на силен артилерийски огън. Ранен е тежко в главата и губи дясното си око. Оказва се единственият оцелял от целия отряд и прекарва цяла седмица в безсъзнание след като е открит. Лекуван е в България и Германия като претърпява общо 15 операции и до края на дните си носи стъклено око.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Женен за актрисата Мила Керанова (1919). Има две дъщери - поетесата Леда Милева и Бистра.

Още: Родоначалникът на книгоиздаването в България работил години като кмет без заплащане

Снимка: Wikipedia

Редактор, критик и преводач

Близо три години издава списанието "Везни" (1919–1922) - трибуна на символизма и експресионизма. По-късно идва ред и на "Пламък" (1924–1925) - създадено като критическо и културно списание, в него той работи със сътрудничеството на поетите и публицисти Христо Ясенов, Николай Хрелков, Ламар и др. Брой 7/8 (в който е публикувана поемата му "Септември", посветена на неуспешното Септемврийско въстание) е конфискуван, а изданието е забранено през януари 1925 г.

Публицистиката му включва остри текстове като "Полицейска критика", "Фашизмът", "Поезията на младите", театрални рецензии и манифести.

Превежда и популяризира европейски модернисти. Ранните му критически писма от Германия са отправна точка за естетиката му.

Още: Българският скулптор, постигнал световно признание във Франция

Основни творби

  • "Жестокият пръстен" (1920) – дебютна стихосбирка (издание на сп. "Везни").
  • "Иконите спят" (1922) – лирическа книга; интерпретирана като "химн на самотността".
  • "Септември" (1924) – експресионистична поема за Септемврийското въстание; текстът е достъпен в дигитални библиотеки.

Убийството му и откриването на предполагаемите останки

След конфискацията на "Пламък" Гео Милев е съден по Закона за защита на държавата. На 14 май 1925 г. съдът обявява присъдата - 1 година затвор и глоба от 20 000 лв., както и лишаване от граждански права за срок от 2 години. На следващия ден, 15 май, е повикан за "малка справка" в полицията и изчезва.

През 1954 г. при разкопаване край Илиенци в София в масов гроб са открити останки, идентифицирани като негови по стъкленото око. Свидетелствата сочат, че поетът е бил удушен.

Тази версия обаче е отхвърлена от д-р Стефан Нейков – главен съдебно-медицински експерт в Клиниката по съдебна медицина и един от двамата експерти, подписали се под находките. Д-р Нейков заявява, че липсвали убедителни доказателства, че осанките принадлежат на Гео Милев, но им било наредено това да твърдят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
българи Гео Милев поет Невъзпятите герои авторски
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес