Дронове и хибридни атаки: Министерството на отбраната отчита повишен риск за България

Министерството на отбраната отчита повишен риск от хибридни, саботажни и други провокативни действия срещу България, но към момента не оценява ситуацията като пряка военна заплаха за сигурността и териториалната цялост на страната. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов до депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. Въпросът е свързан с оценката на риска от руски военни, хибридни, саботажни или други провокативни действия, насочени пряко срещу България.

МО следи развитието на рисковете

От военното ведомство посочват, че на фона на обстановката по сигурността в Черно море оценката към момента е, че няма пряка военна заплаха за сигурността и териториалната цялост на България, както и за критичната инфраструктура. Още: Руските атаки срещу Европа стават все по-нагли

В същото време Министерството на отбраната отчита повишаване на риска от хибридни действия.

"Същевременно, не пренебрегваме рисковете, произтичащи от изгубили управление безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси", се посочва в отговора на министър Стоянов.

От МО допълват, че следят развитието на тези рискове и възможното им превръщане в заплахи.

Засилват охраната на въздушното пространство

Министерството посочва, че в рамките на своите правомощия взаимодейства с останалите структури от системата за защита на националната сигурност с цел превенция и противодействие. Още: "Европейски щит за демокрация": Ключово решение на евродепутатите срещу дезинформацията и хибридните атаки

Предприети са мерки както на национално, така и в съюзен формат, като са засилени превантивните мерки за защита на критично важни за отбраната военни формирования и обекти.

Предприети са и допълнителни мерки за охрана на въздушното пространство на страната. Според отговора са увеличени радиолокационното наблюдение и наличните допълнителни сили и средства за противовъздушна отбрана в граничните райони.

Ежедневен обмен на разузнавателна информация с НАТО

Министерството на отбраната подчертава и ролята на сътрудничеството със съюзниците от НАТО.

"Наред с това, поддържаме непрекъсната комуникация и координация с НАТО", заявява министър Стоянов.

По думите му обменът на разузнавателна информация и координацията със съюзниците се извършват ежедневно в рамките на Северноатлантическия съвет и Военния комитет на Алианса. Още: Защитени ли сме от руски атаки: Говори проф. Николай Радулов (ВИДЕО)

Така отговорът на военното ведомство очертава две паралелни оценки - от една страна, липса на непосредствена военна заплаха за България към момента, а от друга - повишено внимание към хибридните рискове, безпилотните летателни апарати и баражиращите боеприпаси и засилени мерки за наблюдение и защита.