Най-важните новини за деня: 17 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 ноември 2025 г.

"АЗ НЕ ОТГОВАРЯМ ЗА ТОЗИ ИЗБОР": СПЕЦОВ Е ВПИСАН КАТО ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ НА "ЛУКОЙЛ"

Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов официално пое управлението на четирите български дружества на "Лукойл". В Търговския регистър той вече фигурира като техен официален представител, което според последните законови промени означава, че вече "упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите, съдружниците и едноличния собственик на капитала".

ПРОДАЖБА НА "ЛУКОЙЛ" ИЛИ АРБИТРАЖНО ДЕЛО: ГОВОРИ АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

„Не е хубаво да се персонифицира, а да се сложи логиката отзад за решението на правителството да издигне Румен Спецов за особен управител в „Лукойл“. Какво би било по-доброто предложение? Оттук нататък следват задачите пред особения управител, след като стана ясно, че ще получим дерогация от САЩ“. Това заяви пред БНТ бившият министър на енергетиката Александър Николов.

ДРУГ ПРОКУРОР ДА РАЗСЛЕДВА САРАФОВ И ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС

Да бъде назначен нов ad hoc прокурор (разследващ прокурор - б.р.), ако има неприключили разследвания срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това ново предложение отправи заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лада Паунова пред Нова телевизия. През тези две години обвинение срещу главния прокурор не е повдигнато.

УЖАСЪТ "ЕЛЕНИТЕ": ОЩЕ 5 КУРОРТА ПО МОРЕТО МОГАТ ДА ОСЪМНАТ ПОД ВОДА

Трагедията след потопа в "Елените" може да се повтори на много други места по Черноморието. Редица морски курорти могат да бъдат наводнени при обилни валежи. Това показват резултатите от проверката на Министерството на околната среда и водите след инцидента.

КОЙ ЩЕ ТЪРСИ СМЕТКА НА ПОЛИТИЦИТЕ ЗАРАДИ БЮДЖЕТА? ГОВОРИ КРИСТИЯН ШКВАРЕК (ВИДЕО)

Виждам, че единствените хора, които харесват бюджета, освен БСП, са хората в държавната администрация - бюрократите, хората в МВР. Това е тази част от обществото, която се издържа от икономиката, това е частта, която получава от данъците ни и се раздава на нея. Няма част от този бюджет, която да е ориентирана към работещите в България. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият анализатор Кристиан Шкварек, коментирайки политическия дневен ред в България.

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА: ЕВРОКОМИСИЯТА ОЧАКВА ПРИСЪДИ ЗА КОРУПЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА У НАС

Сътрудничеството между институциите за борба с корупцията в България е добро, но има нужда от усилия за трайно постигане на напредък по случаи на корупция по високите етажи на властта. Това заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси. Европейските министри обсъдиха положението с върховенството на закона в нашата страна, Германия, Ирландия и Чехия.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ХАРЧОВЕТЕ НА ВЛАСТТА: ЕК ПРОГНОЗИРА ЗАБАВЯНЕ НА РАСТЕЖА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Растежът на българската икономика се очаква да се забави от 3,0% през настоящата година до 2,7% през 2026 г. и до 2,1% през 2027 г., се казва в оповестената от Европейската комисия годишна есенна икономическа прогноза. Забавянето се дължи най-вече на по-слаба вътрешна активност, свързана със спад на потреблението и инвестициите, пише БНР.

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД: МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА ПОДЧИНЕНИ, ДЪРЖАВНАТА РЕКЛАМА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ВЛИЯНИЕ

България продължава да изостава в прилагането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA), въпреки че той е в сила от август 2025 г. Това показва новият годишен доклад на Международния институт за пресата (IPI) и Центъра за изследване на медиите и журналистиката (MJRC), изготвен в рамките на механизма Media Freedom Rapid Response (MFRR). Документът очертава картина на дълбок застой, институционално нежелание за реформи и риск от задълбочаване на медийното завладяване в страната.

ЕК ОБЯВИ КОГА ВИЖДА КРАЯ НА ВОЙНАТА НА ПУТИН, ТЪРСИ ПАРИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА АРМИЯТА И БЮДЖЕТА НА УКРАЙНА

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова страните от ЕС да се споразумеят до декември за план, който да покрие военните и финансовите нужди на Украйна за следващите две години - 2026 и 2027 г. Те се оценяват на цели 135,7 милиарда евро, става ясно от писмо, изпратено от изпълнителния орган на блока до държавите членки на 17 ноември, което е видяно и цитирано от Euronews.

ПРЕД УКРАЙНА СЕ ОТКРИВА ШАНС ЗА ПОКРОВСК, В КУПЯНСК УКРАИНЦИТЕ ПОДОБРЯВАТ НЕЩАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руснаците продължават да хвърлят значителни сили за постигане на целта си най-после да превземат агломерацията Покровск – Мирноград, като в последните дни използват и благоприятни за тях климатични условия (мъгла и дъжд), за да подпомагат офанзивните им действия. Това отбелязват украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, както и Институтът за изучаване на войната (ISW) в своя дневен обзор. По-интересното – Машовец е категоричен, че предвид развитието на нещата на северния фланг на Покровск за украинците се отваря шанс да ударят руското настъпление в самия град, като бъде осъществена маневра за излизане във фланг на руската армия от сектора при Добропиля на юг, западно от Покровск, през района на Гришино и индустриалната зона на Покровск.

И ДОБРИ, И ЛОШИ СИГНАЛИ: КАК ФРЕНСКИТЕ RAFALE ЩЕ ПРОМЕНЯТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА? (ВИДЕО)

Украйна и Франция сключиха историческо стратегическо споразумение, като декларацията за намерение за сътрудничество при придобиването на отбранително оборудване от Киев беше подписана днес в Париж от президентите Володимир Зеленски и Еманюел Макрон. Освен всичко останало сделката предвижда Украйна да поръча до 100 изтребителя Rafale от Франция. Според украинския авиационен експерт и водещ изследовател в Държавния авиационен музей Валерий Романенко те биха пристигнали по едно и също време с шведските Gripen ("Грипен").

AI ВОЙНАТА, СЛЕД КОЯТО НИЩО ВЕЧЕ НЯМА ДА Е СЪЩОТО

Преди две години лидерите на Китай са разтревожени и разочаровани. Най-обещаващата нова технология в света е доминирана от OpenAI, Google и други американски компании.

НОВА НАДПРЕВАРА В ЯДРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ: ПОДЦЕНЯВАНИ СИЛИ ОБЪРКАХА ТОТАЛНО СМЕТКИТЕ НА САЩ

Новата надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия вече започна, но за разлика от времето на Студената война, САЩ трябва да се подготвят за конфронтация с два равностойни противника – Китай и Русия. Пекин, който дълго време разполагаше само с малка ядрена сила, бързо наваксва спрямо Съединените щати, докато Москва разработва редица системи от ново поколение, насочени към американски градове, пише The Wall Street Journal.

"ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ" НА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОЕТО БАБА ВАНГА ПРЕДРЕЧЕ, ЧЕ ЩЕ СПЕЧЕЛИ МЕДАЛ СЪС СЧУПЕН КРАК, А ПОСЛЕ ОЗАРИ ОЛИМПИЙСКИЯ ПОДИУМ

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.