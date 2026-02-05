Лайфстайл:

05 февруари 2026, 8:47 часа 361 прочитания 0 коментара
Предупреждение за порои: Синоптик посочи най-засегнатите райони

Опасността от наводнения е много голяма в Южните Родопи, в района на Рудозем, Златоград и Кирково. За тези райони има и обявен червен код. Тази прогноза за времето направи синоптикът Анастасия Стойчева в ефира на Нова телевизия. "Става въпрос за обилни дъждове - над 65 л/кв.м, а в някои прогнози и до 100 л/кв.м", предупреди метеорологът. Тя обясни, че над страната ще вали дъжд, който ще разтопи снежната покривка, а това означава стичането на още по-голямо количество вода.

Оранжев код е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен. Предупреждения от по-ниска степен за интензивни валежи са в сила за различни части на страната.

Стойчева допълни, че района на Сливен и Стара Загора също има опасност от преливане на реки и е изпратено предупреждение на областните управители и кметовете на местата, където се очаква опасно време.

"Следващите дни ще са доста топли за февруари. През следващата седмица дъждът ще премине в сняг", съобщи тя.

Времето днес

Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6 и минус 1 градус, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1 и 6 градуса, в София - около минус 2 градуса.

Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0 и 2 градуса, в останалата част от страната – предимно между 5 и 10 градуса, в София – около 5 градуса.

