28 март в историята: Сталин нарежда на Георги Димитров да "задуши" опозицията. Сърбия и Гърция се обединяват против България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 март 1946 г.: Сталин дава нареждания на Георги Димитров за опозицията

На този ден през 1946 г. Сталин лично нарежда на Георги Димитров какви действия да предприеме комунистическата партия в България след отказа на опозицията да включи свои представители в правителството.

Първото му нареждане е по всякакъв начин да бъде игнорирана опозицията и да не се водят повече никакви преговори с нея. Второто нареждане на Сталин гласи: " Да предприемете редица обмислени и умело организирани мерки, за да задушите опозицията".

28 март 1913 г.: Преговорите между Сърбия и Гърция за обединението им против България

На този ден през 1913 г. се провеждат преговори между Сърбия и Гърция за общи действия срещу България. На 22 април същата година. в гръцката столица е подписан предварителен съюзен протокол. На 1 май е подписана и военна конвенция между Сърбия и Гърция. На 19 май е сключен окончателният съюзен договор между двете страни за общи действия срещу България. В него те се споразумяват за обща граница. Сърбия и Гърция се договарят да не допускат българско владение в земите, намиращи се на запад от Вардар.

28 март 1945 г.: Издадено е разпореждане за настъпление в Мурската настъпателна операция

На този ден през 1945 г. щабът изпраща до войските заповед за провеждане на настъпление в рамките на Мурската настъпателна операция, след като предишния ден е разработен планът за военните действия.

Първа българска армия провежда Мурската настъпателна операция като съставна част на Виенската настъпателна операция на Втори и Трети украински фронт в периода от 29 март до 14 април. Във взаимодействие с 57-та съветска армия по план българската армия трябва да разгроми противостоящия противник и да овладее района южно и югоизточно от Нагканижа в период от 5-6 дни. Четири пехотни дивизии (8-ма, 10-та, 12-та и 16-та) с артилерия и авиация от Трети украински фронт участват в акцията.

Трета и единадесета девизия остават заедно с Трета югославска армия. Тяхната задача е да отбраняват р. Драва. Първа българска армия бележи успех в настъплението, пробивайки укрепената линия “Маргит”. Тя форсира канала “Принципалис” и р. Мур и проследявайки оттеглящия се противник, успява да достигне рубежа Велики Ког, Ястребци, Витан, Шаловци. След 100-километрово вклиняване настъплението на армията е спряно и Мурската операция завършва. С изчерпването на настъпателните възможности българските и съветските войски преминават към отбрана.

