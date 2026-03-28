Правителството на Гюров:

28 март в историята: Сталин нарежда на Георги Димитров да "задуши" опозицията. Сърбия и Гърция се обединяват против България

28 март 2026, 7:45 часа
Снимка:
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 март 1946 г.: Сталин дава нареждания на Георги Димитров за опозицията 

На този ден през 1946 г. Сталин лично нарежда на Георги Димитров какви действия да предприеме комунистическата партия в България след отказа на опозицията да включи свои представители в правителството.

Първото му нареждане е по всякакъв начин да бъде игнорирана опозицията и да не се водят повече никакви преговори с нея. Второто нареждане на Сталин гласи: " Да предприемете редица обмислени и умело организирани мерки, за да задушите опозицията".

28 март 1913 г.: Преговорите между Сърбия и Гърция за обединението им против България

На този ден през 1913 г. се провеждат преговори между Сърбия и Гърция за общи действия срещу България. На 22 април същата година. в гръцката столица е подписан предварителен съюзен протокол. На 1 май е подписана и военна конвенция между Сърбия и Гърция. На 19 май е сключен окончателният съюзен договор между двете страни за общи действия срещу България. В него те се споразумяват за обща граница. Сърбия и Гърция се договарят да не допускат българско владение в земите, намиращи се на запад от Вардар.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

28 март 1945 г.: Издадено е разпореждане за настъпление в Мурската настъпателна операция

На този ден през 1945 г. щабът изпраща до войските заповед за провеждане на настъпление в рамките на Мурската настъпателна операция, след като предишния ден е разработен планът за военните действия

Първа българска армия провежда Мурската настъпателна операция като съставна част на Виенската настъпателна операция на Втори и Трети украински фронт в периода от 29 март до 14 април. Във взаимодействие с 57-та съветска армия по план българската армия трябва да разгроми противостоящия противник и да овладее района южно и югоизточно от Нагканижа в период от 5-6 дни. Четири пехотни дивизии (8-ма, 10-та, 12-та и 16-та) с артилерия и авиация от Трети украински фронт участват в акцията.

Трета и единадесета девизия остават заедно с Трета югославска армия. Тяхната задача е да отбраняват р. Драва. Първа българска армия бележи успех в настъплението, пробивайки укрепената линия “Маргит”. Тя форсира канала “Принципалис” и р. Мур и проследявайки оттеглящия се противник, успява да достигне рубежа Велики Ког, Ястребци, Витан, Шаловци. След 100-километрово вклиняване настъплението на армията е спряно и Мурската операция завършва. С изчерпването на настъпателните възможности българските и съветските войски преминават към отбрана.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Сталин Сърбия Гърция Георги Димитров На този ден Йосиф Сталин история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес