29 март в историята: Тежка бомбардировка над София от англо-американската авиация

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

29 март 1944 г.: Бомбардировката над София

На този ден през 1944 година София отново е обект на бомбардировка от англо-американската авиация. По време на Втората световна война от пролетта на 1941 година до есента на 1944 година столицата ни, както редица градове и села, са подложени на поредица от атаки от британските и американските ВВС. Тези атаки са реални бойни действия срещу мирното население.

От 1943 г. авиацията на САЩ и Англия, базирана в Южна Италия, предприема допълнителни стратегически операции срещу германските съюзници. Сред тях е и Царство България.

На 29 срещу 30 март е извършено тежко въздушно нападение над София. В него участват 450 бомбардировача, охранявани от около 150 изтребителя. В отбраната участват 1/6, 2/6 и 3/6 орляци, водени съответно от капитаните Русев, Боишаков и Топлодолски.

При тази атака българските летци изтребители успяват да свалят 4 бомбардировача. Подпоручик Христо Костакев се отличава с уменията си в защитата. Той успява да улучи крепост, която експлодира във въздуха. Също така разрушава още една, летяща до нея.

Поручик Неделчо Бончев и подпоручик Виктор Атанасов успяват да свалят другите два бомбардировача. Други 3 изтребителя са свалени от поручиците Богдан Илиев и Васил Шишков и от подпоручик Генчо Димитров. На 20 декември 1943 г. загива и поручик Димитър Списаревски, посмъртно произведен в капитан.

В отбраната загиват поручик Иван Бояджиев и фелдфебелите Йордан Кубадинов и Христо Цанков. Подпоручиците Божидар Кузмов и Иван Касиянов скачат с парашут.

На 17 април 1944 г. е извършена последната бомбардировка над София. В нея участват 350 бомбардировача Б-24, Б-17 и „Стърлинг", които са охранявани от 100 изтребителя. Ударът, който се състои от 8 вълни, първоначално е нанесен в 12:20 часа.

29 март: Деня на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си конституционни задължения

От 2005 г. на този ден отбелязваме Деня на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си конституционни задължения. През 1915-та г. на тази дата е учреден Съюзът на военните инвалиди и пострадалите от войните в България. С решение на Политбюро на ЦК на БКП той прекратява дейността си на 1 декември 1950 г.

Съюзът е възстановен на 26 юни 1990 г. под името Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време.

Организацията се преименува в Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите на 30 март 2005 г. по време на 30-я си конгрес. С решение на Министерския съвет от 19 януари 2006 г. тя е призната на национално равнище.

