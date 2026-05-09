Официалните церемонии в София за Деня на Европа

С церемония по издигане на знамето на Европейския съюз (ЕС) пред президентската институция, велошествие в центъра на столицата, „Европейско селище“, изпълнение на „Ода на радостта“ и вечерен концерт на открито София ще отбележи Деня на Европа – 9 май, съобщиха организаторите на проявите. В инициативите ще се включат президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, представители на европейските институции, дипломати, граждани и млади изпълнители.

От 9:00 часа президентът Илияна Йотова ще поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 10:00 часа Йотова ще присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод празника. Преди церемонията тя ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

От 10:30 часа на площад „Св. Александър Невски“ ще започне велопоходът „Обиколка за Европа“, организиран от Столичната община, Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България и Посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от международното колоездачно състезание Джиро д'Италия, чийто финал е на 10 май в София.

