Кабинетът "Радев" взе властта:

Превенция на младите и работа с общините: Енчо Керязов пое властта от Димитър Илиев в ММС

08 май 2026, 14:08 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: ММС
Превенция на младите и работа с общините: Енчо Керязов пое властта от Димитър Илиев в ММС

Досегашният служебен министър на младежта и спорта Димитър Илиев официално предаде поста на новоизбораният редовен министър Енчо Керязов. "За мен е истинско удоволствие да предам поста на г-н Енчо Керязов. Познавам Енчо като човек, който се грижи за спорта и за децата на България. На добър път! Накарайте ни да се гордеем с Вас", заяви Димитър Илиев по време на церемонията.

Енчо Керязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт и младите хора. Той заяви, че ще работи за развитие на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика.

Още: Кой е Енчо Керязов - предложението на Румен Радев за министър на спорта

"Елитният спорт е визитката на България пред света. Здрави деца означава силна България", каза още новият министър на младежта и спорта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Не е "Библията на спорта", но е работещ модел в други държави: Бербатов даде готови решения на проблемите в българския спорт

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Илиев Министерство на младежта и спорта Енчо Керязов кабинетът Радев
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес