Руски дрон "Шахед" за малко да съсипе украинска сватба (ВИДЕО)

Руски дрон се появи като абсолютно нежелан и неканен гост на сватба в украинския град Запорожие. Новината стана ясна от кадри в Instagram на фотографа на сватбата - както и от негови коментари. За щастие, обаче, дронът не е могъл да нанесе поражения.

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От написаното става ясно, че далекобоен руски дрон клас "Шахед" е бил свален от украинската ПВО по време на сватбена фотосесия. Въпреки опасната ситуация, младоженците не са спрели щастливото за тях събитие и са продължили с фотосесията.

"Ето какво представляват сватбите в Запорожие", написа фотографът в Instagram.

Запорожка област е една от четирите в Украйна, които не са изцяло под украински контрол - всъщност по-голямата ѝ част е окупирана от руската армия. Само че най-големият град в областта - Запорожие, не е в руски ръце, руската армия е на над 40 километра от града и продължава да се мъчи да напредне - през Орехов, Степногорск и Приморско, за да стигне до позиции за стрелба с артилерия по град Запорожие. Иначе дроновете "Шахед" и руските ракети са ежедневие за града.

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