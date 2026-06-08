Заради разлято гориво: Ограничения в движението в тунел “Топли дол“

Временно движението в тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна се осъществява в активната лента. Причината - разлято на пътното платно гориво, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“(АПИ).

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Камион е аварирал и е изхвърлил вода и гориво. При инцидента няма пострадали. Пътят се почиства, а трафикът се регулира от екипи на “Пътна полиция“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в София и допълниха, че е създадена организация за изтегляне на камиона. В района няма задръстване, уточниха още от полицията.

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