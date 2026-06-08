Израел е готов за нова война: Взривове в Иран, Техеран отвръща с още ракети, а Тръмп зове "Спрете!" (ВИДЕО)

След като Иран изстреля балистични ракети към Израел в отговор на въздушното нападение на израелските сили по предградие на ливанската столица Бейрут, считано за център на шиитската групировка "Хизбула", на 8 юни в няколко ирански градове се чуха експлозии, а над Техеран бе свален дрон. Иранските държавни медии съобщиха, че е имало взривове в Карадж, Исфахан и няколко града в близост до столицата, сред които Есламшахр, Малард, Кахризак и Багер Шахр. Засега ранени няма, твърдят местните власти.

The aftermath of explosions was seen in several cities across Iran on Monday, including at the Mahshahr petrochemical complex, west of Tehran, near Sirik in Hormozgan province, and in Najafabad. pic.twitter.com/33pLmO31a1 — Iran International English (@IranIntl_En) June 8, 2026

Свален дрон над Техеран, взрив на летището в Шираз

Също така противовъздушната отбрана е свалила безпилотен летателен апарат над Техеран. Полуофициалната агенция Mehr съобщи, че той е свързан със САЩ и Израел и че е бил поразен и унищожен във въздушното пространство над столицата.

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Отделно, на летището в Шираз, в южната част на Иран, е била чута експлозия, съобщи иранският уебсайт Didban. Mehr съобщи по-късно, че на летището там не е имало експлозия, причинена от удари - т.е. може и да става дума за работа на противовъздушната отбрана. По-рано всички полети на летището в Шираз бяха отменени до 20:00 ч. местно време.

Израел очаква поне няколко дни сражения - отвърна на Иран, но и Техеран не спря дотук

Ballistic missile interceptor seen launching from Central Israel during the recent wave of missiles launched by Iran. pic.twitter.com/eClq0JUnMe — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Израелските въоръжени сили заявяват, че са подготвени за още поне няколко дни на сражения срещу Иран, а също и за евентуално пълно възобновяване на войната.

Досега, от снощи насам, Иран е изстрелял поне 20 балистични ракети към Израел, които според военните са били пресечени или са паднали в открити райони. Освен това подкрепяните от Иран хути в Йемен изстреляха две балистични ракети към Израел тази сутрин. Според израелските въоръжени сили едната от ракетите е била пресечена, а втората не е успяла да достигне страната, предава The Times of Israel.

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The Iranian-backed Houthi terrorist group in Yemen confirms tonight’s missile attack against Israel, which they say was carried out jointly with Iran, while declaring a “complete and total ban on Israeli maritime navigation in the Red Sea.” pic.twitter.com/wGSpy8hLGk — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Досега Израел е извършил две вълни от удари в Иран в отговор на атаките с балистични ракети, макар американският президент Доналд Тръмп да поиска от израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отвръща на Техеран.

През нощта десетки изтребители на израелските въздушни сили нанесоха удари по девет ирански системи за противовъздушна отбрана в западната и централната част на Иран, а тази сутрин - по три фабрики в нефтохимически комплекс в югозападната част на Иран, хвалят се от израелската армия. В отговор Техеран отвърна - обяви, че е поразил подобна инфраструктура в Хайфа.

Iran releases footage of missiles launched at Israel in retaliation for the attack on an Iranian petrochemical facility. pic.twitter.com/wiVOldDjxB — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

Израелският "Канал 12" съобщава, че е бил нападнат и Университетът за въздухоплаване и космонавтика в Техеран.

От своя страна, в понеделник Иран атакува израелско селище в северната част на окупирания Западен бряг (другата палестинска територия освен Ивицата Газа) и там се издигна дим, след като то беше ударено при ракетно нападение.

Smoke rose over an Israeli settlement in the northern West Bank on Monday after it was struck during the latest wave of Iranian missile launches toward Israel. pic.twitter.com/1R4RHU2zaV — Iran International English (@IranIntl_En) June 8, 2026

Военните на Израел заявяват, че ударите се извършват единствено от Израел, но има „пълна координация“ с Централното командване на САЩ. Американските военни също са участвали в прехващането на ракетите, изстреляни от Иран срещу Израел. Това твърдят и от Техеран. Междувременно началникът на Генералния щаб на израелските сили (IDF/ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир е разговарял три пъти със своя колега, ръководителя на CENTCOM адмирал Брад Купър.

Iran’s Foreign Ministry:



Despite claims by U.S. officials, we are aware that CENTCOM is fully coordinated and cooperating with the Zionist regime in both defensive and offensive operations. pic.twitter.com/jD61cYxwNG — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

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Как примирието бе нарушено и новите заплахи

Това е първият случай, в който Иран и Израел нанасят удари по територията на другата страна, откакто преди два месеца влезе в сила прекратяване на огъня между израелските и американските сили, от една страна, и иранските, от друга.

Иран заявява, че това е „началото на цяла седмица непрекъснати удари“ – страната започна атаките си, след като в неделя Израел нанесе въздушни удари по Бейрут. Там, в южното предградие Дахия, действат подкрепяните от Иран шиитски бойци на "Хизбула" - ябълката на раздора в подпалената нова офанзива на израелските сили в Ливан.

Израелската армия заяви, че тези удари, насочени срещу цели на „Хизбула“, са отговор на изстрелването на ракети от „Хизбула“ срещу Израел.

"Израел и Иран незабавно трябва да спрат да се стрелят", написа в социалните мрежи днес, 8 юни, американският президент Доналд Тръмп.

NOW: Iran launches additional missiles toward northern Israel. pic.twitter.com/daYjhqyVnn — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

Ирански представител обяви пред агенция „Фарс“: "Ако атаките срещу енергийната инфраструктура продължат, всички нефтогазови съоръжения, свързани с Израел, САЩ и техните съюзници – включително регионалните енергийни обекти – ще станат мишени на иранските въоръжени сили. Нефтените компании и активите в енергийния сектор в региона, които са собственост на САЩ или Израел, се считат от Иран за легитимни цели".

Саудитска Арабия задейства рано днес сирените за ракетна тревога в град Ал-Хардж, където се намира военновъздушната база „Принц Султан“. Държавните медии съобщиха за тревогата, без да предоставят подробности. По-късно саудитската гражданска отбрана обяви, че заплахата е отминала, и даде сигнал за отмяна на тревогата. Говорителят на иранското външно министерство опроверга информацията, че Иран е нанесъл удар по Саудитска Арабия, като заяви, че Техеран би признал открито всеки подобен удар.