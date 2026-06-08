Китай започва да търси вода на Луната

Китай се подготвя за търсенето на вода на Луната. Управлението на китайската програма за човешки космически полети подготвя безпилотната междупланетна сонда Chang'e-7. Компонентите на космическия кораб са доставени в центъра за изстрелване на спътници Wenchang за тестване. Изстрелването, с ракета-носител Long March-5, е планирано за втората половина на 2026 г.

Мисията на Китай за търсене на вода на Луната

Целта на мисията е да търси и провери запасите от воден лед на южния полюс на Луната. Откриването на този ресурс ще позволи превръщането му в течност за захранване на бъдещи обитаеми бази. Роботизираният комплекс е насочен към кацане близо до кратера Шакълтън, с точност от 100 метра поради полярния терен. Китайската мисия е планирана да изстреля преди американския космически кораб VIPER, който има подобна мисия.

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За да изпълни научната си мисия, Chang'e-7 ще използва комплекс, състоящ се от орбитален апарат, спускаем апарат, роувър и сонда тип „бункер“. Орбиталният апарат ще картографира южния полюс с помощта на стереокамера с висока резолюция, широколентов инфрачервен спектрометър и хиперспектрален детектор. Спускаемият апарат е оборудван със сеизмограф за записване на лунните земетресения и изучаване на вътрешността на Луната, както и със сондажна платформа за събиране на проби от подповърхността. Роботът тип „бункер“, използващ вертикални слънчеви панели, е проектиран да се навигира директно в тъмни области на кратери, за да анализира водните молекули.

Още за космическата програма на Китай

Китай ще проведе интензивни космически мисии през 2026 г., включително среща и наблюдение на астероида Тиенуен-2, съобщи в петък Китайската национална космическа администрация (CNSA).

Китай ще извършва и пилотирани космически мисии, включително Шънджоу-23, ще провежда летателни изпитания на ракети за многократна употреба и ще насърчава висококачественото развитие на търговския космически сектор, заяви Лиу Юнфенг, заместник-директор на отдела за системно инженерство на CNSA, на пресконференция по случай предстоящия Ден на космоса в Китай.

Поглеждайки назад към изминалата година, е ясно, че Китай е постигнал уверени крачки в космическите изследвания. През 2025 г. страната ще е извършила 92 космически изстрелвания, което е с 35% повече спрямо 2024 г., казва Лиу Юнфенг.

Според него, сондата Tianwen-2 е била успешно изстреляна и е влязла в трансферна орбита около астероид 2016HO3, с което е поставено началото на първата мисия на Китай за изследване на астероиди и връщане на проби. Междувременно мисията Tianwen-1 е продължила глобалното и регионалното си изследване на Марс, а 3,5 терабайта научни данни вече са публично достъпни за учени по целия свят.

В китайската индустрия за човешки космически полети са успешно завършени четири изстрелвания и две възстановявания, включително първото неуспешно изстрелване в страната. Подготовката за пилотирана лунна програма продължава гладко, каза Лиу Юнфенг.

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Китай също така ускори широкомащабното внедряване на сателитната навигационна система BeiDou в ключови индустрии и общественото потребление. Успешното изстрелване на спътника Ziyuan-3-04 допълнително засили възможностите на Китай за стереоскопично наблюдение на Земята.

Развитието на китайската сателитна интернет система се ускори във всички области и мащабните производствени линии за разполагане на сателитни съзвездия напредват бързо, каза той.

Ракетата-носител „Чанчжън Марш-2D“ извърши 100 последователни успешни изстрелвания, което я прави втората ракета-носител, достигнала 100-кратното изстрелване. Междувременно, ракетите-носители за многократна употреба „Чанчжън Марш-12A“ успешно завършиха първите си тестови полети.

Лиу Юнфенг говори и за събития, които се провеждат в Ченгду, столицата на провинция Съчуан (югозападен Китай), в чест на Деня на космонавтиката в Китай, който се чества ежегодно на 24 април. Те се отбелязват с церемония, изложби, културни форуми и други събития.

От 2016 г. насам 24 април се чества като Ден на космонавтиката в Китай в памет на изстрелването на първия спътник „Дунфанхун-1“ в космоса на 24 април 1970 година.

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