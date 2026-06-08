Обрат: Държавата връща изтеглените средства на 250 училища

Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на Закона за държавния бюджет. Това уверение е дал просветният министър проф. Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средствата.

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Припомняме, че за изтеглянето на средствата от държавните училища налични към 3 юни станало ясно след получено писмо на просветния министър, в което се казва, че тези средства ще бъдат взети от държавата. "Реално в настоящия момент в сметките на държавните училища няма нито един цент", каза Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на 119-о училище в София.

До приемането на Закона за държавния бюджет училищата ще получават предвидените за тях средства в размер на до 1/12 от бюджета им за миналата година е уверил министър Вълчев. Дотогава обаче могат да възникнат няколко проблема, обяснява Стаматов.

"Това може да го каже само образователното министерство", заяви Стаматов в отговор на въпрос има ли данни колко е размерът на изтеглените средства.

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Заради бюджета за образование учителите са в стачна готовност, съобщиха в позиция до медиите от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Според профсъюза напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година.

От МОН твърдят, че мярката има временен характер до приемането на държавния бюджет и се отнася единствено до държавните образователни институции. Месечните лимити ще продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции, както и досега. Тоест - няма да остане месец без финансово обезпечение.