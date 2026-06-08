И България се вдига на протест срещу строителните амбиции на сем. Тръмп

"България подкрепя протестите в Албания - Природата не е за продан!" Под този лозунг се организира демонстрация у нас срещу срещу крайбрежен туристически мега комплекс, планиран от компания, свързана с Джаред Кушнер - зет на президента на САЩ Доналд Тръмп и съпруг на дъщеря му Иванка.

Протестът е насрочен за днес, от 18:30 часа пред посолството на Република Албания.

"Защитените територии съществуват, за да пазят природното наследство, а не да се превръщат в строителни площадки. Албания бърза да ги застрои преди членството в ЕС, а Европейската комисия гледа безучастно и говори за напредък на страната!", възмущават се организаторите на недоволството.

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Те призовават всички, загрижени за природата, да се присъединят към тях пред посолството на Албания в защита на крайбрежната лагуна Вьоса-Нарта – едно от най-ценните природни богатства на Балканите.

Призив ЕК да се намеси

Българските демонстранти ще подкрепят исканията на албанските им колеги - незабавно спиране на строежите в защитената територия, връщане на стария Закон за защитените територии, както и призив Европейската комисия да следи строго за опазване на природата, човешките права и борбата с корупцията в Албания и във всички балкански държави.

Освен големите протести в Албания, които предстоят в събота, ще се проведат акции и в няколко града в Европа и по света - Скопие, Берлин, Стокхолм, Мюнхен, Милано, Флоренция, Болоня, Лондон, Ню Йорк, Торонто и София.

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"Вьоса-Нарта в Албания съчетава лагуна, море, река, гори, пясъчни дюни и влажни зони. Дом е на над 34 000 зимуващи водолюбиви птици, включително фламинго и пеликани, както и на десетки застрашени видове растения и животни. Районът е признат за ключова територия за биоразнообразието и е под специална защита заради изключителната си екологична стойност. Днес Вьоса-Нарта е изправена пред сериозна заплаха от мащабен луксозен туристически проект в района Пише Поро–Нарта. Проектът стана възможен след законодателни промени, които позволяват изграждане на туристически комплекси висока категория в защитените територии", пишат недоволните.

Според тях въпросът не е само екологичен, тъй като проектът е свързан с международни инвеститори, сред които Джаред Кушнер, съпруг на Иванка Тръмп, както и катарски бизнесмени.

"Същевременно около инвестицията остават редица въпроси относно структурата на собствеността, участието на дружества с офшорни връзки, анонимни крайни собственици и земи, обект на дългогодишни съдебни спорове и оспорвани имотни права. Тези обстоятелства пораждат основателни обществени въпроси за прозрачността на проекта, защитата на обществения интерес и бъдещето на едно от последните диви крайбрежия на Адриатика. След изграждането на международното летище край Вльора, което също предизвика сериозни международни критики, много граждани и експерти предупреждават, че Вьоса-Нарта е под нарастващ натиск от мащабни инфраструктурни и туристически проекти", пишат още организаторите на протеста.

Спорният проект

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Албанската столица Тирана дни наред се тресе от протести срещу проекта, който включва изграждането на хотели на необитаемия остров Сазан и в защитената крайбрежна зона Вьоса-Нарта - влажна зона, дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки в южната област Звернец.

Сканирайки "Отменете проекта" и "Албания не е за продан", протестиращите искат правителството да блокира проекта за курорта, който предизвика опасения относно нанасянето на екологични щети и корупция.

Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) вече заяви, че е започнала разследване на средствата, използвани за придобиване на собствеността върху земя и продажбата им на инвеститори.

Кушнер възнамерява да превърне Сазан – бивша тайна комунистическа военна база, в луксозна туристическа дестинация, като проектът е на стойност около 1,4 милиарда евро (1,2 милиарда долара). В Звернец пък са планирани и луксозни хотели.