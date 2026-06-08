Кабинетът "Радев":

Критична жега в три града! Времето утре - 9 юни 2026 г.

08 юни 2026, 12:49 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Критична жега в три града! Времето утре - 9 юни 2026 г.

На 9 юни 2026 г.  преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, по Черноморието – между 22° и 26°, а в София – около 28°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Критична жега

Най-топло се очаква да бъде в градовете - Пазарджик - 32°, Видин и Благоевград - 31°, Пловдив - 30°. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

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Дъжд над морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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