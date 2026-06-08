Зад кулисите на срещата на Зеленски с Абрамович: Началото на ендшпила за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като от вече над две денонощия насам се обсъжда, че руският олигарх Роман Абрамович е бил човекът, който съвсем наскоро е отишъл в украинската столица Киев и там се е срещнал както с Давид Арахамия, лидера на парламентарната фракция на "Слуга на народа", партията на украинския президент Володимир Зеленски, както и впоследствие със самия Зеленски, вече има повече яснота какво е станало. За случилото се разказа лично Зеленски в интервю за Sky News – украинският президент отиде в Лондон за среща с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Общата позиция след срещата е подкрепа за пряка среща между Зеленски и руския диктатор Владимир Путин с посредничеството на Европа и САЩ, за да бъдат поставени основните на истински преговори за мир.

На Международния икономически форум в Санкт Петербург Путин съобщи за срещата, но не каза кой е руският бизнесмен, който е отишъл в Киев, сега Зеленски отвърна – не е вярно и казаното от Путин, че Абрамович дошъл по своя инициатива. Абрамович е дошъл, за да научи при какви условия Украйна би спряла огъня във войната – носел послание за Зеленски и искал да отнесе обратно в Кремъл послание и от украинския президент, като руският олигарх искал всичко да мине тайно и без публичен шум, стана ясно от думите на Зеленски. Украинският държавен глава коментира, че с руснаците винаги било така – казват, че нещо ще си остане между нас и на другия ден всички го разбират. Той добави, че на Абрамович ясно е било казано - Украйна няма да се откаже от Донбас: "Това е ключовото послание. Казах, че няма да отстъпим от нашата земя. Няма да дадем на руснаците победата по този начин. Всички компромиси ще ги говорим и уреждаме след като бъде спрян огънят – спирането на огъня ще е най-големият компромис от наша страна" - ОЩЕ: "Ти мен не ме уважаваш": Путин отказа среща със Зеленски и насъска армията си (ВИДЕО)

Zelensky to Sky News:



Roman Abramovich has passed messages to Putin. pic.twitter.com/ylJcWLzI3X — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

"Нашият отговор на амбициите на Москва към нашата територия е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем. Ще ставаме по-силни всеки ден, ден след ден – истина е. Имаме над 400 оръжейни компании (преди войната ги нямахме)", заяви Зеленски:

Zelensky to Sky News:



We will not just silently die; we will respond.



We will be strong and stronger day by day. pic.twitter.com/irKwjJtQxI — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

"Путин разбира само когато върху него има пълен натиск, когато си силен, когато отговорите ти са силни. Затова показахме, че нашите дронове ще дойдат в техните градове. Вече го направихме в по-малките им градове – но те (Зеленски има предвид Путин и руския елит) живеят в Санкт Петербург, живеят в Москва и не мислят какво става в други градове в Русия. Затова им показахме, че идваме все по-близо и по-близо и ще им върнем войната на територията, от която дойде при нас", добави Зеленски. Че Путин добре разбира как Украйна приближава личи и от това, че в близост до резиденцията му във Валдай вече се слагат антидрон мрежи на паркинги за камиони. Ясно защо – след като от около месец украинските дронове съсипват транспорта от Южна Русия за окупираните от руснаците украински земи, включително Крим:

Zelensky to Sky News:



We show that our drones will come to their cities... They live in St. Petersburg and Moscow, and they don't think about what's going on.



We try to show them that we will bring the war back to the territory from which it came to us. pic.twitter.com/KyyTpQ9WLL — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Anti-drone nets were spotted in the Valdai district of Novgorod region, where Putin’s residence is located. The nets were installed over truck parking areas. #Russia pic.twitter.com/x8NjIMgxrf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Продължават да излизат постоянно видеокадри какво правят украинските дронове с руската военна техника и с руската логистика. И американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на парализата в транспорта през т.нар. сухопътен коридор от Южна Русия до Крим. На преден план е магистрала 04 от Изварно през Донецк до Днипро, но също и М-14 от Ростов до Крим, както и други пътища като Н-20, която свързва М-04 и М-14. Недостигът на бензин в Крим се влошава – за 2 часа се изчерпи горивото с QR код – въведена от губернатора на Севастопол мярка, посочва ISW. Съответно, сега вече за всяко превозно средство, зареждащо гориво в Крим, Развожаев е разпоредил да се отпускат по 20 литра, но за 1 седмица! А липсата на бензин и дизел почва вече да се отразява и на хранителните магазин – техните щандове се изпразват скоропостижно от страх, че кризата ще е по-голяма. ISW е събрал и публикации от Z-блогъри, които вече поставят въпроса, че Русия не може и не отговаря както трябва на укаинските удари с дронове по руски военни и критични обекти. Има дори констатации какви големи "пакети" ракети и далекобойни дронове изстрелва Русия през 7-10 дни по Украйна и това по никакъв начин не влияе на украинските способности да уцелват оръжейни складове, летища, рафинерии и т.н. на руска територия.

FPV drones from Ukraine’s 3rd Army Corps are destroying Russian troops before they reach forward positions. Pilots of the 125th Brigade hit infantry moving toward the line on BMPs, quad bikes and on foot. #Ukraine pic.twitter.com/3NR6TOE40X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2026

Денис Щилерман, съоснователят на украинската оръжейна компания Fire Point, коментира, че новата украинска балистична ракета FP-7 с обсег 200 километра за момента не се използва масирано за удари, а се натрупват резерви, които да бъдат употребени като ракети-прехващачи за украинската ПВО система "Фрея". Какво представлява тя – НАУЧЕТЕ: Путин отчаяно търси кой да прави оръжия, Украйна представи "Фрея" - ПВО срещу руски балистични ракети (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukraine is producing FP-7 ballistic missiles but holding them back as interceptors for Freya, the country's future Patriot-equivalent air defense system, says Shtilerman, chief designer and co-owner of Fire Point. pic.twitter.com/jvNMz8sejF — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2026

27 денонощия поред интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна е невиждана – по над 200 бойни сблъсъка за 24 часа. На 7 юни са станали 240 бойни сблъсъка, за сравнение на 6 юни са били 223, сочи официалната информация на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 265 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3296 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 90 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9184 FPV дрона, което е с около 730 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В района на Гуляйполе, Запорожка област, е било най-тежко през изминалия ден – там са станали 38 бойни сблъсъка, като руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" съобщава за украинска контраатака към Братско и навлизане на украински части в западните покрайнини на населеното място. Още 30 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, а североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 17 руски пехотни атаки. Също толкова руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, а 12 – в съседното от юг Славянско направление. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, е имало 10 руски пехотни атаки.

Azov Brigade fighters shot down 11 Russian kamikaze drones with small arms fire in the Dobropillia direction, catching it all on GoPro. pic.twitter.com/FPagVQJBWF — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служи в украинския генщаб, предупреждава в профила си във Facebook, че е много вероятно в следващите месец-два руската армия да успее да превземе Константиновка – основна точка в първата линия на украинската защита от т.нар. крепостен пояс в Донецка област. Той казва, че ще публикува подробен анализ на ситуацията там скоро. "В Константиновка врагът признава сериозно влошаване на ситуацията за украинските въоръжени сили. Досега вражеските канали съобщават, че руските въоръжени сили са окупирали няколко многоетажни сгради и продължават атаките в Централния и Николаевския микрорайони", добавя и Z-каналът "Два майора" в дневния си обзор. А украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че руснаците сякаш вече нямат бронирани средства и атакуват буквално с подръчни материали - "Жигули", китайски бъгита и мотори, какво ли не, само не и танкове.

🧵2/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Aerial Recon unit "Thunderbirds Team", Assault Regiment "Luhansk-1", Joint Assault Brigade Of The National Police Of Ukraine "Lyut" hits a RU soldier near Kostyantynivka with a Fibre Optic Nightvision FPV Drone

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 155 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 124 дрона – на 17 места в Украйна преминалите през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни машини са нанесли удари, гласи сводката на украинските ВВС. В Днепропетровска област са подпалени инфраструктурни обекти, жилищни сгради, транспортна инфраструктура, съобщава украинската спешна служба, като добавя, че в Харков е уцелен склад на "Нова поща" и е избухнал пожар на площ 1000 квадратни метра - ОЩЕ: Украйна не прощава: Резервоарите, захранващи руския петролен терминал "Шесхарис", пак горят (ВИДЕО)